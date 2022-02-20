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ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР
Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:52
2022-02-20T13:52
2022-02-20T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 12.57. Со стороны населенного пункта Авдеевка в сторону Спартака было выпущено 15 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР
СЦКК: ВСУ совершили обстрел запрещенными минами в направлении населенного пункта Спартак