https://ria.ru/20220220/dnr-1773904490.html

ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР

ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР

Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:52

2022-02-20T13:52

2022-02-20T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 12.57. Со стороны населенного пункта Авдеевка в сторону Спартака было выпущено 15 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин