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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773904490.html
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР
Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:52
2022-02-20T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 12.57. Со стороны населенного пункта Авдеевка в сторону Спартака было выпущено 15 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
13:52 20.02.2022
 
ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Спартак, заявили в ДНР

СЦКК: ВСУ совершили обстрел запрещенными минами в направлении населенного пункта Спартак

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Спартак минами запрещенного калибра, выпущено 15 снарядов, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 12.57. Со стороны населенного пункта Авдеевка в сторону Спартака было выпущено 15 мин калибром 120 мм.
В Луганске работают сирены оповещения - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске включили сирену оповещения
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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