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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773893976.html
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК
Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:30
2022-02-20T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы совершены в период с 10.44 по 11.20 в направлении Донецка, поселка Верхнеторецкое (южное), Докучаевска, Горловки и села Новая Марьевка.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/diversanty-1773888348.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), денис пушилин
12:30 20.02.2022 (обновлено: 12:43 20.02.2022)
 
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК

СЦКК: ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применяя запрещенные снаряды

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрелы совершены в период с 10.44 по 11.20 в направлении Донецка, поселка Верхнеторецкое (южное), Докучаевска, Горловки и села Новая Марьевка.
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:42В мире
СМИ опубликовали видео боя спецназа ДНР с украинскими диверсантами
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)Денис Пушилин
 
 
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