https://ria.ru/20220220/dnr-1773893976.html

ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК

ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК

Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:30

2022-02-20T12:30

2022-02-20T12:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы совершены в период с 10.44 по 11.20 в направлении Донецка, поселка Верхнеторецкое (южное), Докучаевска, Горловки и села Новая Марьевка.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/diversanty-1773888348.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), денис пушилин