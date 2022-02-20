https://ria.ru/20220220/dnr-1773893976.html
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК
Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:30
2022-02-20T12:30
2022-02-20T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применив 20 гранат и почти 70 мин, в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы совершены в период с 10.44 по 11.20 в направлении Донецка, поселка Верхнеторецкое (южное), Докучаевска, Горловки и села Новая Марьевка.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/diversanty-1773888348.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), денис пушилин
12:30 20.02.2022 (обновлено: 12:43 20.02.2022)
ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, заявили в СЦКК
СЦКК: ВСУ совершили обстрелы ДНР по пяти направлениям, применяя запрещенные снаряды