https://ria.ru/20220220/dnr-1773878429.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами
Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:25
2022-02-20T10:25
2022-02-20T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 09.54. Со стороны населенного пункта Богдановка в сторону Петровского было выпущено 13 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, киев, владимир зеленский
10:25 20.02.2022 (обновлено: 10:39 20.02.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами