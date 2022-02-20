https://ria.ru/20220220/dnr-1773878429.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами

ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами

Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:25

2022-02-20T10:25

2022-02-20T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 09.54. Со стороны населенного пункта Богдановка в сторону Петровского было выпущено 13 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, киев, владимир зеленский