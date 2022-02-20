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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773878429.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами
Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:25
2022-02-20T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
киев
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 09.54. Со стороны населенного пункта Богдановка в сторону Петровского было выпущено 13 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, киев, владимир зеленский
10:25 20.02.2022 (обновлено: 10:39 20.02.2022)
 
ВСУ обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР запрещенными снарядами

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 09.54. Со стороны населенного пункта Богдановка в сторону Петровского было выпущено 13 мин калибром 120 мм.
Украинские военные
10:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР предупредили о возможности новых террористических атак со стороны ВСУ
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинКиевВладимир Зеленский
 
 
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