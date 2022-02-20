https://ria.ru/20220220/dnr-1773871892.html
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в ДНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в ДНР
Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе снарядами запрещенного калибра, сообщает... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:38
2022-02-20T09:38
2022-02-20T09:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе снарядами запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, обстрелы были зафиксированы с 8.25 до 8.40. Со стороны населенного пункта Богдановка в сторону Петровского было выпущено 19 мин калибром 120 мм, из Старогнатовки в сторону населенного пункта Белая Каменка - одна граната из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
09:38 20.02.2022 (обновлено: 09:49 20.02.2022)
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в ДНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами