https://ria.ru/20220220/dnr-1773868859.html

Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды

Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды - РИА Новости, 20.02.2022

Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды

Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции, сообщает... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:19

2022-02-20T09:19

2022-02-20T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая фильтровальная станция

сцкк

донецкая народная республика

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вследствие обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) повреждены радиаторы, разбиты вводы, произошли утечка масла на ТР-1 и возгорание другого трансформатора на Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, в результате чего насосная станция остановлена, Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время фиксации последствий нарушения режима прекращения огня оперативной группой представительства ДНР в СЦКК в направлении Южно-Донбасского водовода вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая фильтровальная станция, сцкк, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин