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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773868859.html
Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды
Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды - РИА Новости, 20.02.2022
Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды
Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции, сообщает... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:19
2022-02-20T09:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая фильтровальная станция
сцкк
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вследствие обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) повреждены радиаторы, разбиты вводы, произошли утечка масла на ТР-1 и возгорание другого трансформатора на Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, в результате чего насосная станция остановлена, Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время фиксации последствий нарушения режима прекращения огня оперативной группой представительства ДНР в СЦКК в направлении Южно-Донбасского водовода вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/donbass-1773868399.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая фильтровальная станция, сцкк, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
09:19 20.02.2022 (обновлено: 09:39 20.02.2022)
 
Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды

Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды из-за обстрелов

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина проходит мимо разрушенного здания в Славянске, Донецкая область
Женщина проходит мимо разрушенного здания в Славянске, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина проходит мимо разрушенного здания в Славянске, Донецкая область
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вследствие обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) повреждены радиаторы, разбиты вводы, произошли утечка масла на ТР-1 и возгорание другого трансформатора на Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, в результате чего насосная станция остановлена, Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
09:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за сутки применили свыше тысячи боеприпасов, заявили в ДНР
Отмечается, что во время фиксации последствий нарушения режима прекращения огня оперативной группой представительства ДНР в СЦКК в направлении Южно-Донбасского водовода вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая фильтровальная станцияСЦККДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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