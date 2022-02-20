https://ria.ru/20220220/dnr-1773863141.html

Военкоматы в ДНР работают в усиленном режиме из-за большого притока граждан

Военкоматы в ДНР работают в усиленном режиме из-за большого притока граждан - РИА Новости, 20.02.2022

Военкоматы в ДНР работают в усиленном режиме из-за большого притока граждан

Военкоматы самопровозглашенной Донецкой народной республики перешли на работу в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале Народной милиции. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:09

2022-02-20T08:09

2022-02-20T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773751368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b6d90eac2bb57aae4c0b7d6073ff414.jpg

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Военкоматы самопровозглашенной Донецкой народной республики перешли на работу в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале Народной милиции."На данный момент наблюдается огромный приток граждан, желающих встать на защиту Донецкой народной республики. Военкоматы работают в усиленном режиме, справляясь со своей работой полностью", — заявили в ведоистве.В последние три дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне объявили всеобщую мобилизацию, а также начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/obstrel-1773861659.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика