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Нужно продолжать диалог с Россией по Украине, считает глава МИД Франции

Нужно продолжать диалог с Россией по Украине, считает глава МИД Франции - РИА Новости, 20.02.2022

Нужно продолжать диалог с Россией по Украине, считает глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Россией надо продолжать диалог по Украине. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:00

2022-02-20T16:00

2022-02-20T16:00

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Россией надо продолжать диалог по Украине."Пока не будет новой военной агрессии против территориальной целостности Украины, мы должны продолжать разговаривать друг с другом. Но это продолжается уже две недели, и напряжение продолжает нарастать", - сказал французский министр в интервью изданию Journal du Dimanche.Ле Дриан также призвал президента России Владимира Путина "положить конец этой напряженности и неразберихе" на Украине.Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российский коллега Сергей Лавров в разговоре с ним сказал об отсутствии у РФ намерений "проявлять военную инициативу" на Украине.В субботу Ле Дриан провёл телефонный разговор с Лавровым, дипломаты обсудили ситуацию на Украине. Французский министр выразил глубокую озабоченность эскалацией конфликта на востоке страны в последние дни."Он ответил мне, сказав, что Россия не намерена проявлять военную инициативу и что Россия свободна в организации военных маневров на своей территории. Для него ответственность за несоблюдение минских соглашений по Донбассу несет Украина", - сказал Ле Дриан изданию Journal du Dimanche.Глава МИД Франции утверждает, что на границе с Украиной до сих пор наблюдается "значительное скопление российских наступательных сил". "Русские говорят, что они находятся в процессе сокращения своих сил после военных учений, но все указывает на то, что сегодня за их словами не следуют действия, а совсем наоборот", - добавил французский министр.Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС ответит в случае, если российское ядерное оружие разместят на территории Белоруссии.В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам многочасовых переговоров в Кремле заявил, что обеспокоен словами белорусского президента Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии, но отметил, что российский лидер Владимир Путин его успокоил по этому поводу."Путин сказал президенту Макрону в Москве, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не рассматривается и что по окончании совместных маневров российских войск в Белоруссии больше не будет… В противном случае это было бы серьезным изменением в европейской безопасности, которое не сможет остаться без ответа", - сказал Ле Дриан изданию Journal du Dimanche.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в декабре 2021 года в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Лукашенко отмечал, что ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

https://ria.ru/20220218/nato-1773520885.html

https://ria.ru/20220219/peregovory-1773779404.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, франция, сергей лавров, владимир путин, жан-ив ле дриан, белоруссия, россия, нато