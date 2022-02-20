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В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО
В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО - РИА Новости, 20.02.2022
В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО
США в диалоге с Россией настаивают, что Москва не может принимать решение за Украину в вопросе о ее возможном членстве в НАТО, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:49
2022-02-20T17:49
в мире
сша
министерство обороны сша
нато
россия
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. США в диалоге с Россией настаивают, что Москва не может принимать решение за Украину в вопросе о ее возможном членстве в НАТО, заявил в воскресенье официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Некоторые вопросы, разумеется, не стоят на повестке дня, однако мы сделали ряд серьезных предложений и рассчитываем, что Россия на них ответит. Мы заявляем, что вопрос о членстве Украины должны решать Украина и НАТО. Это не то, на что господин (Владимир) Путин может наложить вето", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какие из вопросов в сфере безопасности США не готовы обсуждать с Россией."Очевидно, мы выдвинули ряд серьезных предложений, на которые России еще предстоит ответить на взаимной основе", - добавил Кирби. Представитель Пентагона пояснил, что эти предложения Вашингтона нацелены на разрешение сложившегося кризиса в сфере безопасности в Европе.
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Ольга Филиппова
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, россия, украина, джон кирби
17:49 20.02.2022
 
В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО

Представитель Пентагона Кирби: Россия не может решать за Украину вопрос о членстве в НАТО

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. США в диалоге с Россией настаивают, что Москва не может принимать решение за Украину в вопросе о ее возможном членстве в НАТО, заявил в воскресенье официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Некоторые вопросы, разумеется, не стоят на повестке дня, однако мы сделали ряд серьезных предложений и рассчитываем, что Россия на них ответит. Мы заявляем, что вопрос о членстве Украины должны решать Украина и НАТО. Это не то, на что господин (Владимир) Путин может наложить вето", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какие из вопросов в сфере безопасности США не готовы обсуждать с Россией.
"Очевидно, мы выдвинули ряд серьезных предложений, на которые России еще предстоит ответить на взаимной основе", - добавил Кирби. Представитель Пентагона пояснил, что эти предложения Вашингтона нацелены на разрешение сложившегося кризиса в сфере безопасности в Европе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАНАТОРоссияУкраинаДжон Кирби
 
 
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