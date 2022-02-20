https://ria.ru/20220220/chlenstvo-1773937214.html

В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО

В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО - РИА Новости, 20.02.2022

В Пентагоне заявили, что нельзя решать за Украину вопрос о членстве в НАТО

США в диалоге с Россией настаивают, что Москва не может принимать решение за Украину в вопросе о ее возможном членстве в НАТО, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:49

2022-02-20T17:49

2022-02-20T17:49

в мире

сша

министерство обороны сша

нато

россия

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. США в диалоге с Россией настаивают, что Москва не может принимать решение за Украину в вопросе о ее возможном членстве в НАТО, заявил в воскресенье официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Некоторые вопросы, разумеется, не стоят на повестке дня, однако мы сделали ряд серьезных предложений и рассчитываем, что Россия на них ответит. Мы заявляем, что вопрос о членстве Украины должны решать Украина и НАТО. Это не то, на что господин (Владимир) Путин может наложить вето", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какие из вопросов в сфере безопасности США не готовы обсуждать с Россией."Очевидно, мы выдвинули ряд серьезных предложений, на которые России еще предстоит ответить на взаимной основе", - добавил Кирби. Представитель Пентагона пояснил, что эти предложения Вашингтона нацелены на разрешение сложившегося кризиса в сфере безопасности в Европе.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

сша

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, министерство обороны сша, нато, россия, украина, джон кирби