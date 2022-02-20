https://ria.ru/20220220/buildings-1773650916.html

В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет

В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет - РИА Новости, 20.02.2022

В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет

Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби, руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает The National News. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T04:15

2022-02-20T04:15

2022-02-20T12:03

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби, руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает The National News. Находка позволила сделать ученым новое открытие — строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.Специалисты полагают, что в каменных постройках, вероятно, располагались первые общины этой богатой страны. Они представляли собой простые круглые помещения до метра в высоту. В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел. Их использовали для охоты. Эксперты пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад. В издании также отмечают, что ранее считалось, что катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше. Он добавил, что все обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях между народом ОАЭ и морским сообщением. Однако специалистам еще многое предстоит раскрыть, чтобы как можно больше узнать о прошлом.

https://ria.ru/20220131/mumiya-1769600919.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, археология, оаэ, абу-даби