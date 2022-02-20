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В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет
В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет - РИА Новости, 20.02.2022
В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет
Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби, руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает The National News. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:15
2022-02-20T04:15
2022-02-20T12:03
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби, руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает The National News. Находка позволила сделать ученым новое открытие — строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.Специалисты полагают, что в каменных постройках, вероятно, располагались первые общины этой богатой страны. Они представляли собой простые круглые помещения до метра в высоту. В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел. Их использовали для охоты. Эксперты пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад. В издании также отмечают, что ранее считалось, что катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше. Он добавил, что все обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях между народом ОАЭ и морским сообщением. Однако специалистам еще многое предстоит раскрыть, чтобы как можно больше узнать о прошлом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, археология, оаэ, абу-даби
04:15 20.02.2022 (обновлено: 12:03 20.02.2022)
В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет
На острове Гага около Абу-Даби археологи обнаружили руины древнейших построек в ОАЭ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби, руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает
The National News.
Находка позволила сделать ученым новое открытие — строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.
Специалисты полагают, что в каменных постройках, вероятно, располагались первые общины этой богатой страны. Они представляли собой простые круглые помещения до метра в высоту. В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел. Их использовали для охоты.
Эксперты пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.
В издании также отмечают, что ранее считалось, что катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше.
"Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад, — прокомментировал Мохамед Аль Мубарак, председатель департамента культуры и туризма Абу-Даби. — Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу".
Он добавил, что все обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях между народом ОАЭ и морским сообщением. Однако специалистам еще многое предстоит раскрыть, чтобы как можно больше узнать о прошлом.