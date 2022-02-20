https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html

Зеленский решил создать ядерную бомбу

Зеленский решил создать ядерную бомбу - РИА Новости, 20.02.2022

Зеленский решил создать ядерную бомбу

Вчера, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский намекнул о возможности восстановления (или обретения) ядерного... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:48

2022-02-20T13:48

2022-02-20T14:39

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украина

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

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Вчера, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский намекнул о возможности восстановления (или обретения) ядерного статуса Украины. Мол, надо собрать совещание государств — участников Будапештского меморандума, который должен был гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, — Киев делает это в четвертый и последний раз. А если переговоры не состоятся, то решение об отказе от ядерного оружия Украиной может быть пересмотрено.Заявление Зеленского является удивительным. Да, мантры о ядерном статусе звучат на Украине давно. Говорилось об этом задолго до 2014 года. Но кем? Отмороженными экспертами и политиками типа лидера пронацистской партии "Свобода" Олега Тягныбока. А вот из уст президента, то есть лица, облеченного высшей государственной властью, которая предполагает наличие некой ответственности, подобное заявление прозвучало впервые.Насколько это заявление является реализуемым?У этого вопроса есть две стороны: технико-экономическая и политическая.Политически реализовать идею создания ядерного оружия Украине будет крайне сложно, если вообще возможно. Стоит напомнить, что после развала СССР руководство США было даже большим поборником идеи вывоза в Россию ядерного оружия из Казахстана, Белоруссии и Украины, чем руководство самой России.И в этом смысле позиция Запада (особенно Европы) явно не поменялась. Там, в принципе, не в восторге от расширения перечня участников ядерного клуба. И, конечно, не обрадуются, узнав о таких намерениях Киева, осознавая убогий интеллектуальный уровень и моральные качества местных управленцев.Находящаяся на финансовом крючке Запада Украина при осуществлении попытки создания ядерного оружия или в случае выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия внешнего финансирования почти наверняка будет немедленно лишена. Вместо смехотворного утверждения "весь мир с нами" Киев получит вполне реальные санкции и получит ярлык государства-изгоя. Да что там — думается, Западу не составит слишком большого труда сменить киевское руководство на более покладистое. Представить себе мобилизацию вороватых украинских элит с колониальным менталитетом по образу и подобию того же Ирана или КНДР практически невозможно.Таким образом, полностью отвергать возможность выбора Украиной ядерного пути, конечно, не станем, но с политической точки зрения пойти по нему будет очень сложно.С технико-экономической стороной вопроса тоже все не так просто. Да, когда-то в советском Днепропетровске работал крупнейший в стране завод по производству ракет "Южмаш", на котором, в частности, выпускался тяжелый ракетный комплекс Р-36М (РС-20А) Satan (Сатана). Худо-бедно работает завод и сейчас.Работают на Украине и некоторые его смежники: Павлоградский механический завод, специализировавшийся на производстве твердотопливных двигателей, ракет и самого топлива, Научно-производственное предприятие "Хартрон" (бывший "Электроприбор"), занимавшееся разработкой и производством автоматических систем управления ракетно-космической техники.Но надо понимать, что немалое количество комплектующих для этого ракетного комплекса производилось не на Украине. И сможет ли Украина создать замкнутый цикл производства средств доставки, потянуть этот проект финансово и интеллектуально — это большой вопрос.Например, Украина семь лет "допиливала" противокорабельную ракету "Нептун", имея на руках и документацию, и предсерийные образцы советской крылатой ракеты Х-35. В 2020 году ее приняли на вооружение, однако все ее проблемы, поговаривают, устранить так и не смогли. И ведь речь тут идет о небольшой дозвуковой крылатой ракете, а не о межконтинентальной баллистической — это совсем другой уровень технической сложности и совсем другая цена вопроса.Тут, кстати, напрашивается еще один пример. Несмотря на постоянно звучащие заявления украинской власти о том, что Украина воюет с Россией, в стране за восемь лет так и не был построен даже патронный завод — единственное профильное предприятие на Украине находилось в Луганске. Хотя это предполагает не такие уж большие финансовые вложения. Уж точно никак не сопоставимые с расходами на создание межконтинентального ракетного комплекса.И все же теоретически производить средства доставки Украина, наверное, способна. Ведь смогла же это сделать КНДР — причем, поговаривают, на основе советских технологий, проданных корейцам как раз украинцами.Но средства доставки — это только одна сторона медали. Другой же являются сами ядерные боеголовки, которые предполагают наличие обогащенного оружейного урана или плутония.Уран на Украине добывался и добывается на предприятии "Восточный ГОК" в Кировоградской и Днепропетровской областях. Запасы Новоконстантиновского месторождения на Украине оценивают как самые мощные в Европе, а также входящие в первую десятку мира. Они составляют около 76 тысяч тонн, из которых технически можно добыть не менее 70 тысяч.Однако, имея мощные запасы урановой руды, Украина не входит в число стран, которые могут самостоятельно обогащать уран и производить даже ядерное топливо, требующее куда меньший уровень обогащения, чем оружейный уран. На гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах из урановой руды получают урановый оксидный концентрат — "желтый кек", выглядящий как желтое порошкообразное вещество, являющееся материалом для получения урана-235. На этом все.Более того, не было предприятий по обогащению урана и в УССР. В случае реализации намерений по производству ядерного оружия Украине придется практически с нуля создавать соответствующую отрасль. За пять минут такого не сделать. И потратиться придется изрядно, что опять-таки вызывает вопросы: весь сверхцентрализованный украинский бюджет на сегодня по доходам составляет немногим более 40 миллиардов долларов. Если, конечно, украинские инженеры в принципе смогут воплотить теоретические знания о газовых центрифугах в практическую плоскость.Таким образом, слова Зеленского о возможном ядерном статусе Украины выглядят блефом, с помощью которого украинская власть пытается шантажировать Запад и одновременно играть на чувствах воинствующе и националистически настроенной части своего электората, на которую президент решил опираться.Причем на Западе наверняка осознают, что это блеф, — уж очень все очевидно и по-детски наивно.Но если все-так Киев решит пойти по пути создания ядерного оружия, отвечать на такие попытки нужно максимально жестко: даже минимального шанса попадания ядерного оружия в руки неадекватов, считающих себя "анти-Россией" и прямо называющих Россию врагом своего государства, быть не должно.

https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773902348.html

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773901302.html

https://ria.ru/20220201/rekordy-1770409727.html

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колумнисты - авторы, авторы, украина, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский