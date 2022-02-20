10:24 20.02.2022 (обновлено: 12:32 21.02.2022)
Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы Проектное решение благоустройства территории под Севастопольским путепроводом
Проектное решение благоустройства территории под Севастопольским путепроводом
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят в этом году, на площади в 10,2 тысячи квадратных метров будет организован спортивный кластер, сообщается на сайте мэра столицы.
"Как правило, пространство под эстакадой никак не используется. Чаще всего это зона отчуждения, иногда - просто парковка. Некоторое время назад завершилась реконструкция самого Севастопольского путепровода, теперь в рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса планируется оживить территорию под эстакадой и превратить ее в спортивный кластер", - приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.
Уточняется, что в центре зоны разместят амфитеатр и подвесные качели, в спортивной зоне будут оборудованы зона паркура, скейт-парк, столы для пинг-понга и места для игр в стритбол и петанк. Кроме того, в зоне появятся прокаты спортивного оборудования и кафе с летней террасой. Под мостом высадят деревья, кустарники и почвопокровные растения.
"В ходе работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса будут возвращены утраченные ранее лесные территории, занятые сейчас гаражами. Участок под мостом станет связующим звеном между западной и основной частями парка. Территория примыкает к горнолыжному склону Узкое. В рамках проводимых мероприятий планируется развить эту уже сложившуюся в течение долгих лет специфику пространства и организовать под путепроводом подростковый спортивный центр", - добавил Мельников.
Кроме того, бетонная конструкция путепровода будет покрашена в яркие цвета, причем в каждой функциональной зоне цвет будет свой: площадка отдыха с амфитеатром станет розовой, площадка активного спорта — красной, площадка паркура — голубой.
Опубликовано: Алёна Пава