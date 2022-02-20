https://ria.ru/20220220/blagoustroystvo-1774039192.html

Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят

Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят - РИА Новости, 21.02.2022

Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят

Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят в этом году, на площади в 10,2 тысячи квадратных метров будет организован спортивный кластер,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T10:24

2022-02-20T10:24

2022-02-21T12:32

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят в этом году, на площади в 10,2 тысячи квадратных метров будет организован спортивный кластер, сообщается на сайте мэра столицы.Уточняется, что в центре зоны разместят амфитеатр и подвесные качели, в спортивной зоне будут оборудованы зона паркура, скейт-парк, столы для пинг-понга и места для игр в стритбол и петанк. Кроме того, в зоне появятся прокаты спортивного оборудования и кафе с летней террасой. Под мостом высадят деревья, кустарники и почвопокровные растения.Кроме того, бетонная конструкция путепровода будет покрашена в яркие цвета, причем в каждой функциональной зоне цвет будет свой: площадка отдыха с амфитеатром станет розовой, площадка активного спорта — красной, площадка паркура — голубой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/sport-1773920734.html

https://realty.ria.ru/20220215/moskva-1772851483.html

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы