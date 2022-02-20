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Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят
Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят - РИА Новости, 21.02.2022
Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят
Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят в этом году, на площади в 10,2 тысячи квадратных метров будет организован спортивный кластер,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T10:24
2022-02-21T12:32
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят в этом году, на площади в 10,2 тысячи квадратных метров будет организован спортивный кластер, сообщается на сайте мэра столицы.Уточняется, что в центре зоны разместят амфитеатр и подвесные качели, в спортивной зоне будут оборудованы зона паркура, скейт-парк, столы для пинг-понга и места для игр в стритбол и петанк. Кроме того, в зоне появятся прокаты спортивного оборудования и кафе с летней террасой. Под мостом высадят деревья, кустарники и почвопокровные растения.Кроме того, бетонная конструкция путепровода будет покрашена в яркие цвета, причем в каждой функциональной зоне цвет будет свой: площадка отдыха с амфитеатром станет розовой, площадка активного спорта — красной, площадка паркура — голубой.
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10:24 20.02.2022 (обновлено: 12:32 21.02.2022)
 

Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят

© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы Проектное решение благоустройства территории под Севастопольским путепроводом
Проектное решение благоустройства территории под Севастопольским путепроводом - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Проектное решение благоустройства территории под Севастопольским путепроводом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве благоустроят в этом году, на площади в 10,2 тысячи квадратных метров будет организован спортивный кластер, сообщается на сайте мэра столицы.
"Как правило, пространство под эстакадой никак не используется. Чаще всего это зона отчуждения, иногда - просто парковка. Некоторое время назад завершилась реконструкция самого Севастопольского путепровода, теперь в рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса планируется оживить территорию под эстакадой и превратить ее в спортивный кластер", - приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.
Новый московский индустриальный парк Руднево - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 15:41В России
В Москве под Севастопольским путепроводом построят спортивный кластер
Уточняется, что в центре зоны разместят амфитеатр и подвесные качели, в спортивной зоне будут оборудованы зона паркура, скейт-парк, столы для пинг-понга и места для игр в стритбол и петанк. Кроме того, в зоне появятся прокаты спортивного оборудования и кафе с летней террасой. Под мостом высадят деревья, кустарники и почвопокровные растения.
"В ходе работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса будут возвращены утраченные ранее лесные территории, занятые сейчас гаражами. Участок под мостом станет связующим звеном между западной и основной частями парка. Территория примыкает к горнолыжному склону Узкое. В рамках проводимых мероприятий планируется развить эту уже сложившуюся в течение долгих лет специфику пространства и организовать под путепроводом подростковый спортивный центр", - добавил Мельников.
Кроме того, бетонная конструкция путепровода будет покрашена в яркие цвета, причем в каждой функциональной зоне цвет будет свой: площадка отдыха с амфитеатром станет розовой, площадка активного спорта — красной, площадка паркура — голубой.
Битцевский лесопарк
15 февраля, 10:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Рекреационный центр появится в Ясеневе у Битцевского леса
Опубликовано: Алёна Пава
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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