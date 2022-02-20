https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773898299.html

Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования

Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования - РИА Новости, 20.02.2022

Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования

Президенты России и Белоруссии решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:04

2022-02-20T13:04

2022-02-20T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

россия

белоруссия

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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения обстановки в Донбассе, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Его слова приводит Telegram-канал ведомства."В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — сказал министр.По словам Хренина, планируется тщательно проработать этапы обороны Союзного государства, которые "не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки". "В целом ее направленность останется неизменной — она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", — заключил он.Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772797273.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, россия, белоруссия