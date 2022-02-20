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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773898299.html
Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования
Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования - РИА Новости, 20.02.2022
Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования
Президенты России и Белоруссии решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:04
2022-02-20T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
россия
белоруссия
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения обстановки в Донбассе, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Его слова приводит Telegram-канал ведомства."В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — сказал министр.По словам Хренина, планируется тщательно проработать этапы обороны Союзного государства, которые "не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки". "В целом ее направленность останется неизменной — она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", — заключил он.Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, россия, белоруссия
13:04 20.02.2022 (обновлено: 14:53 20.02.2022)
 
Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования

Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за обострения в Донбассе

© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время учений Вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость — 2022" на полигоне Осиповичский в Могилевской области
Вертолет Ми-8 во время учений Вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость — 2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
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Вертолет Ми-8 во время учений Вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость — 2022" на полигоне Осиповичский в Могилевской области
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения обстановки в Донбассе, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.
"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — сказал министр.
По словам Хренина, планируется тщательно проработать этапы обороны Союзного государства, которые "не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки".
"В целом ее направленность останется неизменной — она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", — заключил он.
Совместные учения “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 20:39Сказано в эфире
"Отработка обороны". Военный политолог о маневрах "Союзная решимость-2022"
Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.
С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боевые машины десанта во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:42Авторы
"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБелоруссия
 
 
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