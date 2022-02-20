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Четвертый состав с беженцами формируют к отправке из Ростовской области

Четвертый состав с беженцами формируют к отправке из Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022

Четвертый состав с беженцами формируют к отправке из Ростовской области

Четвертый железнодорожный состав с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР формируется к отправке из Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:45

2022-02-20T14:45

2022-02-20T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

александр чуприян

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Четвертый железнодорожный состав с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР формируется к отправке из Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье на вокзал в Таганроге начали прибывать автобусы с беженцами из Донбасса, которые потом направятся на поезде в один из регионов РФ, готовых их принять.Процесс формирования состава проинспектировал врио главы МЧС России Александр Чуприян.Как он ранее сообщил журналистам, в настоящее время три состава уже убыли в другие регионы РФ. МЧС задокументировало уже около 30 регионов, готовых принять беженцев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773812528.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

александр чуприян, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)