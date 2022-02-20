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В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ
В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ
КГБ Белоруссии раскрыл группу, которая планировала сорвать референдум по поправкам к Конституции, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:37
2022-02-20T12:29
в мире
белоруссия
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. КГБ Белоруссии раскрыл группу, которая планировала сорвать референдум по поправкам к Конституции, передает Sputnik Беларусь.Речь идет о людях, которые "получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им". "В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса &lt;...&gt; Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны", — говорится в сообщении.Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек подчеркнул, что попытка срыва референдума — тяжкое преступление и проявление экстремизма."Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством", — заявил он.Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, подготовка идет без проблем.При этом президент Александр Лукашенко предупреждал, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила к референдуму новый план дестабилизации страны, а госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявлял, что антибелорусские центры вынашивают намерение взять реванш за подавление протестов в 2020 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773636527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773648078.html
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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в мире, белоруссия
09:37 20.02.2022 (обновлено: 12:29 20.02.2022)
 
В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ

КГБ Белоруссии раскрыл группу людей, готовивших срыв референдума по правкам в Конституцию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Прохожие на проспекте Независимости в Минске
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. КГБ Белоруссии раскрыл группу, которая планировала сорвать референдум по поправкам к Конституции, передает Sputnik Беларусь.
Речь идет о людях, которые "получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 18:10В мире
Лукашенко обозначил позицию Белоруссии в случае начала войны
"В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса <...> Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны", — говорится в сообщении.
Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек подчеркнул, что попытка срыва референдума — тяжкое преступление и проявление экстремизма.
"Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством", — заявил он.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, подготовка идет без проблем.
При этом президент Александр Лукашенко предупреждал, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила к референдуму новый план дестабилизации страны, а госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявлял, что антибелорусские центры вынашивают намерение взять реванш за подавление протестов в 2020 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 18:45В мире
Лукашенко о своем президентстве: посоветуемся со "старшим братом" и решим
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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