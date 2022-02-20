https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773871646.html

В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ

В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2022

В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ

КГБ Белоруссии раскрыл группу, которая планировала сорвать референдум по поправкам к Конституции, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:37

2022-02-20T09:37

2022-02-20T12:29

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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. КГБ Белоруссии раскрыл группу, которая планировала сорвать референдум по поправкам к Конституции, передает Sputnik Беларусь.Речь идет о людях, которые "получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им". "В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса <...> Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны", — говорится в сообщении.Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек подчеркнул, что попытка срыва референдума — тяжкое преступление и проявление экстремизма."Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством", — заявил он.Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, подготовка идет без проблем.При этом президент Александр Лукашенко предупреждал, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила к референдуму новый план дестабилизации страны, а госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявлял, что антибелорусские центры вынашивают намерение взять реванш за подавление протестов в 2020 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773636527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773648078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, белоруссия