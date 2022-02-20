09:37 20.02.2022 (обновлено: 12:29 20.02.2022)
В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ
КГБ Белоруссии раскрыл группу людей, готовивших срыв референдума по правкам в Конституцию
© Sputnik / Виктор Толочко
Прохожие на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 20 фев — РИА Новости. КГБ Белоруссии раскрыл группу, которая планировала сорвать референдум по поправкам к Конституции, передает Sputnik Беларусь.
Речь идет о людях, которые "получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им".
18 февраля, 18:10В миреЛукашенко обозначил позицию Белоруссии в случае начала войны
"В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса <...> Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны", — говорится в сообщении.
Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек подчеркнул, что попытка срыва референдума — тяжкое преступление и проявление экстремизма.
"Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством", — заявил он.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, подготовка идет без проблем.
При этом президент Александр Лукашенко предупреждал, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила к референдуму новый план дестабилизации страны, а госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявлял, что антибелорусские центры вынашивают намерение взять реванш за подавление протестов в 2020 году.
Опубликовано: Мадина Моргоева