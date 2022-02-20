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https://ria.ru/20220220/bayden-1773971769.html
Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине
Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине - РИА Новости, 21.02.2022
Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине
Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T23:38
2022-02-21T00:00
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
россия
киев
ростовская область
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом."Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной", - сообщила пресс-служба Белого дома.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, россия, киев, ростовская область, нато
23:38 20.02.2022 (обновлено: 00:00 21.02.2022)
 
Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине

Президент США Байден провел заседание совета нацбезопасности по ситуации на Украине

© REUTERS / Leah Millis Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.
"Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной", - сообщила пресс-служба Белого дома.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 21:42
CBS утверждает, что Россия отдала приказ войскам о "вторжении" на Украину
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРоссияКиевРостовская областьНАТО
 
 
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