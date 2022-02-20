https://ria.ru/20220220/bayden-1773962346.html

Байдену указали на "идиотскую ошибку" на переговорах с Путиным

Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным - РИА Новости, 20.02.2022

Байдену указали на "идиотскую ошибку" на переговорах с Путиным

Западные политики, включая американского лидера Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией, а некоторых из них вообще нельзя допускать... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:06

2022-02-20T22:06

2022-02-20T22:06

россия

сша

нато

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные политики, включая американского лидера Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией, а некоторых из них вообще нельзя допускать до переговоров с президентом Владимиром Путиным, написал на израильском портале "Israel national news" эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.Он отметил, что в общении с Россией, обладающей "второй по величине военной мощью на Земле", стоит проявить уважение. Вместо этого политики только и говорят, что об эскалации, угрозах, санкциях и датах выдуманного вторжения", и пытаются развязать войну в Европе."Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. <…> Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить", — поделился эксперт своим мнением.Специалист отметил, что уважение к России в его понимании означает пойти на определенные компромиссы: нейтральная зона между Россией и НАТО, отказ Киеву в членстве в альянсе и защита прав украинского русскогоязычного населения.В конце прошлой недели состоялась беседа глав России и США. Позже в Кремле отметили, что переговоры прошли "в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину".В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.

https://ria.ru/20220219/bayden-1773792415.html

https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html

https://ria.ru/20220220/bayden-1773848542.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, сша, нато, джо байден, в мире