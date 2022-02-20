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https://ria.ru/20220220/bayden-1773962346.html
Байдену указали на "идиотскую ошибку" на переговорах с Путиным
Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным - РИА Новости, 20.02.2022
Байдену указали на "идиотскую ошибку" на переговорах с Путиным
Западные политики, включая американского лидера Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией, а некоторых из них вообще нельзя допускать... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:06
2022-02-20T22:06
россия
сша
нато
джо байден
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные политики, включая американского лидера Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией, а некоторых из них вообще нельзя допускать до переговоров с президентом Владимиром Путиным, написал на израильском портале "Israel national news" эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.Он отметил, что в общении с Россией, обладающей "второй по величине военной мощью на Земле", стоит проявить уважение. Вместо этого политики только и говорят, что об эскалации, угрозах, санкциях и датах выдуманного вторжения", и пытаются развязать войну в Европе."Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. &lt;…&gt; Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить", — поделился эксперт своим мнением.Специалист отметил, что уважение к России в его понимании означает пойти на определенные компромиссы: нейтральная зона между Россией и НАТО, отказ Киеву в членстве в альянсе и защита прав украинского русскогоязычного населения.В конце прошлой недели состоялась беседа глав России и США. Позже в Кремле отметили, что переговоры прошли "в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину".В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
https://ria.ru/20220219/bayden-1773792415.html
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Кирилл Иванников
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россия, сша, нато, джо байден, в мире
22:06 20.02.2022
 
Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным

Israel national news: проблемы Запада заключаются в недостатке уважения к России

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные политики, включая американского лидера Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией, а некоторых из них вообще нельзя допускать до переговоров с президентом Владимиром Путиным, написал на израильском портале "Israel national news" эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.
Он отметил, что в общении с Россией, обладающей "второй по величине военной мощью на Земле", стоит проявить уважение. Вместо этого политики только и говорят, что об эскалации, угрозах, санкциях и датах выдуманного вторжения", и пытаются развязать войну в Европе.
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"Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. <…> Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить", — поделился эксперт своим мнением.
Специалист отметил, что уважение к России в его понимании означает пойти на определенные компромиссы: нейтральная зона между Россией и НАТО, отказ Киеву в членстве в альянсе и защита прав украинского русскогоязычного населения.
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В конце прошлой недели состоялась беседа глав России и США. Позже в Кремле отметили, что переговоры прошли "в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину".
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
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