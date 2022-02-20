Байдену указали на "идиотскую ошибку" на переговорах с Путиным

Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным
Israel national news: проблемы Запада заключаются в недостатке уважения к России
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные политики, включая американского лидера Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией, а некоторых из них вообще нельзя допускать до переговоров с президентом Владимиром Путиным, написал на израильском портале "Israel national news" эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.
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"Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. <…> Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить", — поделился эксперт своим мнением.
В конце прошлой недели состоялась беседа глав России и США. Позже в Кремле отметили, что переговоры прошли "в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину".
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Опубликовано: Кирилл Иванников