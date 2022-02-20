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"Старый маразматик". Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине
Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине - РИА Новости, 20.02.2022
"Старый маразматик". Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине
Депутат Рады Илья Кива собирается подать в суд на президента США Джо Байдена из-за его заявлений о "подготовке" Россией вторжения на Украину, написал... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:49
2022-02-20T09:49
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
джо байден
россия
киев
сша
нато
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива собирается подать в суд на президента США Джо Байдена из-за его заявлений о "подготовке" Россией вторжения на Украину, написал парламентарий в Telegram.Кива пояснил, что своими действиями Байден "убил его веру" в американскую демократию и независимость западных СМИ.По его словам, "прогнозы" американского лидера так и не сбылись, однако вызванная ими истерия нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, джо байден, россия, киев, сша, нато, евросоюз, владимир путин, украина, илья кива
01:49 20.02.2022 (обновлено: 09:49 20.02.2022)
 
Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине

Депутат Рады Кива подаст в суд на президента США Байдена из-за лжи о "вторжении" России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива собирается подать в суд на президента США Джо Байдена из-за его заявлений о "подготовке" Россией вторжения на Украину, написал парламентарий в Telegram.

"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войне с Россией", — заявил он.

Кива пояснил, что своими действиями Байден "убил его веру" в американскую демократию и независимость западных СМИ.
По его словам, "прогнозы" американского лидера так и не сбылись, однако вызванная ими истерия нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны.

"Байден опять начал пугать и сеять панику историей о российском вторжении. Выступая эмоционально, он угрожал разорвать экономику России в клочья и сделать ее изгоем. В общем, не знаю, как экономику России, а своей истерикой он экономику Украины уже похоронил!" — эмоционально высказался депутат Рады.

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 04:25
Постпред США в ООН заявила, что Россия "вторгалась" в Восточную Европу
Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровДжо БайденРоссияКиевСШАНАТОЕвросоюзВладимир ПутинУкраинаИлья Кива
 
 
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