https://ria.ru/20220220/bayden-1773848542.html

"Старый маразматик". Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине

Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине - РИА Новости, 20.02.2022

"Старый маразматик". Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за слов о Путине

Депутат Рады Илья Кива собирается подать в суд на президента США Джо Байдена из-за его заявлений о "подготовке" Россией вторжения на Украину, написал... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:49

2022-02-20T01:49

2022-02-20T09:49

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива собирается подать в суд на президента США Джо Байдена из-за его заявлений о "подготовке" Россией вторжения на Украину, написал парламентарий в Telegram.Кива пояснил, что своими действиями Байден "убил его веру" в американскую демократию и независимость западных СМИ.По его словам, "прогнозы" американского лидера так и не сбылись, однако вызванная ими истерия нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220218/zayavlenie-1773467397.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, игорь конашенков, сергей лавров, джо байден, россия, киев, сша, нато, евросоюз, владимир путин, украина, илья кива