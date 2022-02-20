https://ria.ru/20220220/ataka-1773851292.html

В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент

В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент - РИА Новости, 20.02.2022

В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент

Президент США Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что "Россия может начать атаку в РИА Новости, 20.02.2022

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2022-02-20T02:21

2022-02-20T04:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

вашингтон

джо байден

дженнифер псаки

игорь конашенков

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что "Россия может начать атаку в любое время", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Как сообщила Псаки, в воскресенье Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, сша, вашингтон, джо байден, дженнифер псаки, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, ростовская область, киев, россия, нато