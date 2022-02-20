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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/ataka-1773851292.html
В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент
В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент - РИА Новости, 20.02.2022
В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент
Президент США Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что "Россия может начать атаку в РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:21
2022-02-20T04:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
вашингтон
джо байден
дженнифер псаки
игорь конашенков
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что "Россия может начать атаку в любое время", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Как сообщила Псаки, в воскресенье Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/stoltenberg-1773848131.html
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в мире, сша, вашингтон, джо байден, дженнифер псаки, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, ростовская область, киев, россия, нато
02:21 20.02.2022 (обновлено: 04:47 20.02.2022)
 
В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент

Представитель Белого дома Псаки: Россия может начать "атаку" против Украины в любой момент

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что "Россия может начать атаку в любое время", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине и регулярно получает обновленную информацию о событиях на местах от своей команды по национальной безопасности. Они подтвердили, что Россия может начать атаку на Украину в любое время", — говорится в заявлении Псаки, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как сообщила Псаки, в воскресенье Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
01:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАВашингтонДжо БайденДженнифер ПсакиИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинРостовская областьКиевРоссияНАТО
 
 
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