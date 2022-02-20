https://ria.ru/20220220/armageddon-1773655755.html

"Не одно, а цепь событий". Где и как начнется Армагеддон

"Не одно, а цепь событий". Где и как начнется Армагеддон - РИА Новости, 20.02.2022

"Не одно, а цепь событий". Где и как начнется Армагеддон

Ученые и богословы ищут долину, где силы Добра и Зла сойдутся в последней битве, после которой, согласно иудаизму, христианству и исламу, людей ждет Страшный... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:00

2022-02-20T08:00

2022-02-20T08:02

религия

сирия

иерусалим

средиземноморье

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Ученые и богословы ищут долину, где силы Добра и Зла сойдутся в последней битве, после которой, согласно иудаизму, христианству и исламу, людей ждет Страшный суд. О многовековых исследованиях и о том, что религии предрекают человечеству, — в материале РИА Новости."Великий последний день"О конце времен говорится во многих верованиях. Но, пожалуй, самое необычное описание — в христианском Новом Завете. Его последняя книга называется Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис.Довольно пространным языком составитель объясняет события, предваряющие второе пришествие Христа на землю и суд над всеми людьми. Из множества образов в массовом сознании отпечатался один: Антихрист, который уведет верующих с истинного пути. И соберет "всех правителей земных" на битву с силами Добра."Они выходят к царям земли всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. <…> И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон", — гласит книга Откровения.Так малоизвестный топоним стал нарицательным словом, обозначающим масштабную катастрофу. Веками богословы искали точное место, но безуспешно — на картах оно не значилось. В XIX веке за дело взялись археологи.В 1838-м американский профессор Эдвард Робинсон, путешествуя по Святой Земле, искал, где именно происходили библейские события. Метод был прост: он брал географические названия из Писания и сопоставлял с современными. Правда, безуспешно — на смену большинству еврейских наименований пришли арабские.Однажды он оказался в местечке Телль-эль-Мутеселлим — в переводе "Холм правителя". Как выяснил исследователь, это в честь царя Соломона, который в X веке до нашей эры выстроил тут город. Его название — Хар-Мегиддо — есть в Ветхом Завете.Огромное поселение располагалось на вершине горы, с которой открывался впечатляющий вид на одноименную долину. Робинсон предположил, что именно об этом месте идет речь в Апокалипсисе."Место судьбоносных событий"Лишь в конце XX века Мегиддо изучили досконально. Ученые, например, обнаружили, что в III веке до нашей эры там произошла масштабная катастрофа."По всей видимости, сильное землетрясение уничтожило многие города в Восточном Средиземноморье. Это стало настоящим "бичом божиим" для местных жителей", — полагает археолог Эрик Клайн.По его словам, событие запечатлелось глубоко в народной памяти. Настолько, что именно с Мегиддо стали ассоциировать нечто разрушительное. Топоним перекочевал в Апокалипсис — именно здесь состоится последняя битва."Кроме того, — продолжает ученый, — в разные эпохи там происходили значимые сражения: Саула с филистимлянами, Иосии с фараоном Нехо II. У местности сформировалась соответствующая репутация".Правда, не все согласны с версией Клайна. Дело в том, что знаменитая книга написана на греческом языке. И вряд ли ее автор мог так хорошо знать еврейскую культуру."Поэтому не стоит однозначно говорить о Мегиддо, как о месте решающего сражения. Дело в том, что в Откровении Иоанна речь идет, скорее всего, не о конкретном событии, а о целой серии: слово "полемос" в оригинале означает не только "битву", но и "военную кампанию". К тому же размеры долины довольно малы для приведенных в книге масштабов — "заполонит всю землю", — писал известный американский богослов Джон Пентекост.То есть конец света, по его словам, начнется не там. По мнению теолога, намеки надо искать в ветхозаветных пророчествах — например, у Иоиля. Тот изрек от имени Бога: "Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата".Две долиныС долиной Иосафата все сложнее, чем с Мегиддо. На карте Святой Земли нет ни одного даже созвучного топонима. Из Писания лишь известно, что это место недалеко от Иерусалима.У библеистов две версии. Согласно первой, искать надо у деревни Туку (Текоа), в 12 километрах к югу от Вифлеема. По преданиям местных бедуинов, именно здесь настанут "последние для человечества события" — битва сил Добра со Злом и Божий суд над всеми.Другая гипотеза — о долине Кедрон в Иерусалиме. Она расположена между Елеонской горой — местом вознесения Христа — и Храмовой, которую чтят иудеи и мусульмане. Согласно еврейскому преданию, Мессия (Мошиах) взойдет в священный город, воскресив сначала всех похороненных здесь. Поэтому в Кедронском ущелье, по словам местных, — самое дорогое в мире кладбище.Другие локацииА по мусульманским представлениям, связанные с концом света события произойдут вовсе не в Иерусалиме. Хотя исламская эсхатология (учение о последних временах) очень похожа на иудейскую и христианскую."О судьбе мира говорится как в Коране, так и хадисах — изречениях пророка Мухаммеда. Есть понятие Киямат, Судный день, который когда-то наступит. Согласно исламскому вероучению, умершие восстанут из мертвых и состоится божественный суд", — поясняет исламовед Раис Сулейманов.Но перед этим, по поверьям, у города Дабик на севере Сирии сразятся пророк Иса (Иисус) с Даджаль (Антихрист). По мнению ученых, версия появилась после масштабной битвы Османской империи с мамлюками в 1516-м.Есть еще одно предание: "сына сатаны" победят в Лоде (Лидде), который многократно упоминается в Библии. Большинство исследователей согласны с этой версией: древний город расположен в том же регионе, где судьбоносные для иудаизма и христианства места.

сирия

иерусалим

средиземноморье

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Антон Скрипунов

Антон Скрипунов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антон Скрипунов

сирия, иерусалим, средиземноморье, аналитика - религия и мировоззрение