Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/arest-1773853967.html
Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке
Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 20.02.2022
Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке
Суд заключил под стражу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки, сообщает... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:24
2022-02-20T04:24
происшествия
владивосток
россия
приморский край
евгений баршай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант получил от представителя юридического лица взятку в 100 тысяч рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".Уголовное дело возбуждено по результатам оперативной деятельности сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.Правительство Приморья 18 февраля сообщало, что глава жилинспекции региона Евгений Баршай покидает свой пост. Служебный контракт с ним продлен не был.
https://ria.ru/20220218/prigovor-1773487053.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край, евгений баршай
04:24 20.02.2022
 
Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке

Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции Баршая, подозреваемого во взятке

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки, сообщает прокуратура региона.

"Сегодня с учетом позиции представителя прокуратуры Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант получил от представителя юридического лица взятку в 100 тысяч рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативной деятельности сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.
Правительство Приморья 18 февраля сообщало, что глава жилинспекции региона Евгений Баршай покидает свой пост. Служебный контракт с ним продлен не был.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 09:32
Суд приговорил экс-прокурора Норильска к 11 годам колонии за взятку
Опубликовано: Никита Стома
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайЕвгений Баршай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала