Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке
Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции Баршая, подозреваемого во взятке
Статуя Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня с учетом позиции представителя прокуратуры Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает прокуратура.
По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант получил от представителя юридического лица взятку в 100 тысяч рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативной деятельности сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.
Правительство Приморья 18 февраля сообщало, что глава жилинспекции региона Евгений Баршай покидает свой пост. Служебный контракт с ним продлен не был.
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Опубликовано: Никита Стома