https://ria.ru/20220220/arest-1773853967.html

Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке

Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 20.02.2022

Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке

Суд заключил под стражу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки, сообщает... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T04:24

2022-02-20T04:24

2022-02-20T04:24

происшествия

владивосток

россия

приморский край

евгений баршай

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант получил от представителя юридического лица взятку в 100 тысяч рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".Уголовное дело возбуждено по результатам оперативной деятельности сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.Правительство Приморья 18 февраля сообщало, что глава жилинспекции региона Евгений Баршай покидает свой пост. Служебный контракт с ним продлен не был.

https://ria.ru/20220218/prigovor-1773487053.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, владивосток, россия, приморский край, евгений баршай