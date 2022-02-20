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"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов
Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:09
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сша
россия
нато
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что РФ и США имеют равные права в сфере безопасности, а "военная машина" НАТО при этом подошла к границам РФ."Началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии", - сказал Антонов.
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сша, россия, нато, в мире, анатолий антонов
21:09 20.02.2022 (обновлено: 21:11 20.02.2022)
 
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов

Посол Антонов: призывы сотрудничать по вооружениям не должны звучать на фоне усиления НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 18:59
Россию устроят только железные гарантии безопасности, заявил Полянский
Он подчеркнул, что РФ и США имеют равные права в сфере безопасности, а "военная машина" НАТО при этом подошла к границам РФ.
"Началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии", - сказал Антонов.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
СШАРоссияНАТОВ миреАнатолий Антонов
 
 
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