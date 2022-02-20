https://ria.ru/20220220/antonov-1773956788.html

"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов

"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022

"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов

Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:09

2022-02-20T21:09

2022-02-20T21:11

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что РФ и США имеют равные права в сфере безопасности, а "военная машина" НАТО при этом подошла к границам РФ."Началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20220219/garantii-1773813366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, нато, в мире, анатолий антонов