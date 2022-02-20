https://ria.ru/20220220/antonov-1773956788.html
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов
Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:09
2022-02-20T21:09
2022-02-20T21:11
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что РФ и США имеют равные права в сфере безопасности, а "военная машина" НАТО при этом подошла к границам РФ."Началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии", - сказал Антонов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, нато, в мире, анатолий антонов
21:09 20.02.2022 (обновлено: 21:11 20.02.2022)
"Военная машина" НАТО подошла к границам России, заявил Антонов
Посол Антонов: призывы сотрудничать по вооружениям не должны звучать на фоне усиления НАТО