Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/antonov-1773955203.html
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов
РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T20:57
2022-02-20T21:10
в мире
анатолий антонов
сша
россия
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Размещение российской армии внутри страны не касается США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что "российские войска находятся на нашей суверенной территории" и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.Анатолий Антонов назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения России на Украину."Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся. Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.В воскресенье посол РФ дал интервью телеканалу CBS, в эфире которого, несмотря на заверения посла, прозвучала информация, что приказ о вторжении на Украину уже передан российским войскам.
https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анатолий антонов, сша, россия, ситуация в днр и лнр, украина
20:57 20.02.2022 (обновлено: 21:10 20.02.2022)
 
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов

Посол Антонов: Россия не стремится дестабилизировать США или Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 18:04
Захарова пошутила над словами Трасс о "вторжении" России в Прибалтику
Размещение российской армии внутри страны не касается США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "российские войска находятся на нашей суверенной территории" и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Анатолий Антонов назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения России на Украину.
"Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся. Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
В воскресенье посол РФ дал интервью телеканалу CBS, в эфире которого, несмотря на заверения посла, прозвучала информация, что приказ о вторжении на Украину уже передан российским войскам.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреАнатолий АнтоновСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала