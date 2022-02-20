https://ria.ru/20220220/antonov-1773955203.html
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов
РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T20:57
2022-02-20T20:57
2022-02-20T21:10
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Размещение российской армии внутри страны не касается США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что "российские войска находятся на нашей суверенной территории" и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.Анатолий Антонов назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения России на Украину."Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся. Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.В воскресенье посол РФ дал интервью телеканалу CBS, в эфире которого, несмотря на заверения посла, прозвучала информация, что приказ о вторжении на Украину уже передан российским войскам.
https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий антонов, сша, россия, ситуация в днр и лнр, украина
20:57 20.02.2022 (обновлено: 21:10 20.02.2022)
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов
Посол Антонов: Россия не стремится дестабилизировать США или Украину
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости.
РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил
посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия
не представляет угрозы для США
, не угрожает Украине
. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон
или Киев
. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Размещение российской армии внутри страны не касается США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
.
"Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "российские войска находятся на нашей суверенной территории" и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии
, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.
Анатолий Антонов назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения России на Украину.
"Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся. Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
В воскресенье посол РФ дал интервью телеканалу CBS, в эфире которого, несмотря на заверения посла, прозвучала информация, что приказ о вторжении на Украину уже передан российским войскам.