https://ria.ru/20220220/antonov-1773955203.html

Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов

Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022

Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов

РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T20:57

2022-02-20T20:57

2022-02-20T21:10

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Размещение российской армии внутри страны не касается США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что "российские войска находятся на нашей суверенной территории" и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.Анатолий Антонов назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения России на Украину."Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся. Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.В воскресенье посол РФ дал интервью телеканалу CBS, в эфире которого, несмотря на заверения посла, прозвучала информация, что приказ о вторжении на Украину уже передан российским войскам.

https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, анатолий антонов, сша, россия, ситуация в днр и лнр, украина