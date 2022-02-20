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https://ria.ru/20220220/antonov-1773944933.html
Россия считает Донбасс частью Украины, заявил Антонов
Россия считает Донбасс частью Украины, заявил Антонов - РИА Новости, 20.02.2022
Россия считает Донбасс частью Украины, заявил Антонов
Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов американскому телеканалу CBS. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:09
2022-02-20T23:56
в мире
сша
россия
украина
ситуация в днр и лнр
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов американскому телеканалу CBS."Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины", - заявил он.Анатолий Антонов отверг обвинения в том, что Россия собирается напасть на Украину."Здесь нет инноваций, и таких планов нет", - сказал он."Россия публично объявила готовность продолжать дипломатические усилия для разрешения всех имеющихся вопросов. Российские войска находятся на суверенной российской территории. Мы никому не угрожаем", - подчеркнул посол.Россия не видит противоречий с международным правом в присутствии своих войск на территории Белоруссии, сказал Анатолий Антонов."У вас (США) так много военных баз в разных странах. Что касается нас, то у нас их совсем немного. Мы не видим никакого противоречия с какими-либо юридически обязывающими нормами", - ответил он на вопрос, останутся ли российские войска в Белоруссии "бессрочно".Россия видит в НАТО не "миролюбивую НКО", а военную машину и стремится остановить ее экспансию, заявил Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS."Видите ли, Организация Североатлантического договора - это не миролюбивая НКО. Это военно-политическая машина или блок. Мы хотели бы остановить такую экспансию", - сказал он."Мы хотим, чтобы США вывели свои войска, свое оружие из этих стран, потому что это наша жизнь, это гарантии нашей безопасности для наших людей", - добавил Антонов.Антонов отметил, что вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, с точки зрения Москвы закрыт, и "мы даже не хотим его обсуждать".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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в мире, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов
19:09 20.02.2022 (обновлено: 23:56 20.02.2022)
 
Россия считает Донбасс частью Украины, заявил Антонов

Посол России в США Антонов: Москва считает Донбасс частью Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов американскому телеканалу CBS.
"Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины", - заявил он.
Анатолий Антонов отверг обвинения в том, что Россия собирается напасть на Украину.
"Здесь нет инноваций, и таких планов нет", - сказал он.
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"Россия публично объявила готовность продолжать дипломатические усилия для разрешения всех имеющихся вопросов. Российские войска находятся на суверенной российской территории. Мы никому не угрожаем", - подчеркнул посол.
Россия не видит противоречий с международным правом в присутствии своих войск на территории Белоруссии, сказал Анатолий Антонов.
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"У вас (США) так много военных баз в разных странах. Что касается нас, то у нас их совсем немного. Мы не видим никакого противоречия с какими-либо юридически обязывающими нормами", - ответил он на вопрос, останутся ли российские войска в Белоруссии "бессрочно".
Россия видит в НАТО не "миролюбивую НКО", а военную машину и стремится остановить ее экспансию, заявил Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS.
"Видите ли, Организация Североатлантического договора - это не миролюбивая НКО. Это военно-политическая машина или блок. Мы хотели бы остановить такую экспансию", - сказал он.
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"Мы хотим, чтобы США вывели свои войска, свое оружие из этих стран, потому что это наша жизнь, это гарантии нашей безопасности для наших людей", - добавил Антонов.
Антонов отметил, что вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, с точки зрения Москвы закрыт, и "мы даже не хотим его обсуждать".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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