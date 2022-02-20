Худшие роли: фильмы, за которые актерам было стыдно
Юлия Волкова, "Zомби каникулы" (2013)
Певица, которая 20 февраля отмечает 37-летие, известна не только как участница "Тату". Многие помнят Юлию Волкову по ролям в "Ералаше". Но в 2013-м она впервые снялась в полнометражном фильме — треш-комедии Кирилла Кемница "Zомби каникулы". Продвигая ленту, Волкова рассказывала, что ее "зацепило" предложение поучаствовать в блокбастере.
"Это что-то неординарное. И сразу главная роль, — объясняла она. — Я получила наслаждение от съемок и хочу продолжать карьеру в кино".
Фильм с треском провалился. Например, на сайте "Кинопоиск" его оценили всего на 1,5 балла из десяти.
Юлия Волкова, "Zомби каникулы" (2013)
Певица, которая 20 февраля отмечает 37-летие, известна не только как участница "Тату". Многие помнят Юлию Волкову по ролям в "Ералаше". Но в 2013-м она впервые снялась в полнометражном фильме — треш-комедии Кирилла Кемница "Zомби каникулы". Продвигая ленту, Волкова рассказывала, что ее "зацепило" предложение поучаствовать в блокбастере.
"Это что-то неординарное. И сразу главная роль, — объясняла она. — Я получила наслаждение от съемок и хочу продолжать карьеру в кино".
Фильм с треском провалился. Например, на сайте "Кинопоиск" его оценили всего на 1,5 балла из десяти.
Дмитрий Нагиев, сериал "Каменская" (1999-2011)
Сейчас все его знают как успешного шоумена, телеведущего, главного физрука России — и не только. А начинал он в кино с сериала "Каменская", где сыграл обаятельного капитана милиции Михаила Лесникова. Сейчас Нагиев старается не вспоминать об этом.
"Снявшись в первом фильме о Каменской, я решил больше не работать над этим проектом. Я отказался. Правда, моего героя все-таки оставили в живых, поэтому я появляюсь немножко и во втором, и в третьем фильме. Я не хотел больше сниматься. Поддавшись на уговоры, я снялся в шестой "Каменской", потому что это звучало так: "Димуля, вернись! Мы снимаем последнюю "Каменскую!" Я вернулся, но в результате мы сняли полный бред", — рассказывал Нагиев.
Дмитрий Нагиев, сериал "Каменская" (1999-2011)
Сейчас все его знают как успешного шоумена, телеведущего, главного физрука России — и не только. А начинал он в кино с сериала "Каменская", где сыграл обаятельного капитана милиции Михаила Лесникова. Сейчас Нагиев старается не вспоминать об этом.
"Снявшись в первом фильме о Каменской, я решил больше не работать над этим проектом. Я отказался. Правда, моего героя все-таки оставили в живых, поэтому я появляюсь немножко и во втором, и в третьем фильме. Я не хотел больше сниматься. Поддавшись на уговоры, я снялся в шестой "Каменской", потому что это звучало так: "Димуля, вернись! Мы снимаем последнюю "Каменскую!" Я вернулся, но в результате мы сняли полный бред", — рассказывал Нагиев.
Павел Майков, сериал "Бригада" (2000-2002)
Исполнитель роли бандита Пчелы не раз ругал знаменитый криминальный сериал. Не так давно Майков заявил, что "Бригада" идеализировала преступников.
"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред", — высказался Майков.
Зло на сериал актер, возможно, затаил еще за то, что после завершения проекта год сидел без работы, несмотря на всенародную славу и профессиональное признание.
Павел Майков, сериал "Бригада" (2000-2002)
Исполнитель роли бандита Пчелы не раз ругал знаменитый криминальный сериал. Не так давно Майков заявил, что "Бригада" идеализировала преступников.
"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред", — высказался Майков.
Зло на сериал актер, возможно, затаил еще за то, что после завершения проекта год сидел без работы, несмотря на всенародную славу и профессиональное признание.
Кристина Асмус, "Что творят мужчины!" (2013)
В начале пандемии актриса пообщалась с поклонниками в сторис инстаграм и призналась, что ей стыдно за участие в комедии Сарика Андреасяна "Что творят мужчины!"
Она разместила в соцсети кадр из этого фильма и посмеялась над собой.
Звезда "Интернов" сыграла там легкомысленную девушку, готовую на все ради смартфона и других материальных благ (и почти постоянно ходит полуголая).
Кристина Асмус, "Что творят мужчины!" (2013)
В начале пандемии актриса пообщалась с поклонниками в сторис инстаграм и призналась, что ей стыдно за участие в комедии Сарика Андреасяна "Что творят мужчины!"
Она разместила в соцсети кадр из этого фильма и посмеялась над собой.
Звезда "Интернов" сыграла там легкомысленную девушку, готовую на все ради смартфона и других материальных благ (и почти постоянно ходит полуголая).
Мишель Пфайффер, "Бриолин 2" (1982)
Считается, что этот мюзикл стал прорывом для Мишель Пфайффер. После роли первой красавицы школы Стефани актрису заметили в Голливуде. Но вот сама она сиквел "Бриолина" только ругает.
"Я люто ненавижу этот фильм, — говорила артистка. — Но в то время я была молода и не знала ничего лучшего".
К счастью, следующей ее киноработой стал легендарный фильм Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом", в котором партнером Пфайффер был Аль Пачино.
Мишель Пфайффер, "Бриолин 2" (1982)
Считается, что этот мюзикл стал прорывом для Мишель Пфайффер. После роли первой красавицы школы Стефани актрису заметили в Голливуде. Но вот сама она сиквел "Бриолина" только ругает.
"Я люто ненавижу этот фильм, — говорила артистка. — Но в то время я была молода и не знала ничего лучшего".
К счастью, следующей ее киноработой стал легендарный фильм Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом", в котором партнером Пфайффер был Аль Пачино.
Брэд Питт, "Собственность дьявола" (1997)
Один из самых популярных актеров Голливуда худшей своей работой считает триллер "Собственность дьявола" Алана Пакулы.
В фильме рассказывают о члене "временной" Ирландской республиканской армии по имени Фрэнки (Питт) и полицейском из Нью-Йорка Томе О'Мире (Харрисон Форд). Оба дружат, пока офицер не выясняет, что Фрэнки пытается приобрети ракеты для террористического акта.
В интервью Newsweek Брэд Питт назвал ленту катастрофой. "У нас даже не было сценария, — вспоминал он. — Это был самый непродуманный проект, который я когда-либо встречал".
Брэд Питт, "Собственность дьявола" (1997)
Один из самых популярных актеров Голливуда худшей своей работой считает триллер "Собственность дьявола" Алана Пакулы.
В фильме рассказывают о члене "временной" Ирландской республиканской армии по имени Фрэнки (Питт) и полицейском из Нью-Йорка Томе О'Мире (Харрисон Форд). Оба дружат, пока офицер не выясняет, что Фрэнки пытается приобрети ракеты для террористического акта.
В интервью Newsweek Брэд Питт назвал ленту катастрофой. "У нас даже не было сценария, — вспоминал он. — Это был самый непродуманный проект, который я когда-либо встречал".
Холли Берри, "Женщина-кошка" (2004)
Супергеройские блокбастеры сейчас невероятно популярны. Однако так было не всегда — экранизации комиксов часто проваливались. И одной из худших считается "Женщина-кошка" Жан-Кристофа Комара (Питоф) с Холли Берри.
Актрисе нравилась сниматься в этом фильме. Она даже освоила капоэйру. Но критики и зрители разгромили картину, а затем наградили Холли "Золотой малиной" как "Худшую актрису года". И это сразу после "Оскара", врученного ей в 2002-м за "Бал монстров".
"Я не режиссировала, не продюсировала и не писала сценарий, — оправдывалась Берри. — Я была просто актрисой. Но все эти годы я несу бремя этого фильма, считая, что его провал — моя вина. Хотя это не так".
Холли Берри, "Женщина-кошка" (2004)
Супергеройские блокбастеры сейчас невероятно популярны. Однако так было не всегда — экранизации комиксов часто проваливались. И одной из худших считается "Женщина-кошка" Жан-Кристофа Комара (Питоф) с Холли Берри.
Актрисе нравилась сниматься в этом фильме. Она даже освоила капоэйру. Но критики и зрители разгромили картину, а затем наградили Холли "Золотой малиной" как "Худшую актрису года". И это сразу после "Оскара", врученного ей в 2002-м за "Бал монстров".
"Я не режиссировала, не продюсировала и не писала сценарий, — оправдывалась Берри. — Я была просто актрисой. Но все эти годы я несу бремя этого фильма, считая, что его провал — моя вина. Хотя это не так".
Райан Рейнольдс, "Зеленый фонарь" (2011)
На съемках этого фильма Рейнольдс встретил будущую жену Блейк Лайвли, с которой они вместе более десяти лет и воспитывают троих детей. Но актер все равно его не любит.
Он так хотел сыграть какого-нибудь "крутого супергероя", что сразу согласился на "Зеленый фонарь" и даже не прочитал как следует сценарий. В результате история о летчике Хэле Джордане (Рейнольдс), который становится главным защитником Вселенной, провалилась. Исполнитель главной роли называл блокбастер катастрофой и долго не мог посмотреть ленту полностью. Решился на это только через десять лет.
Райан Рейнольдс, "Зеленый фонарь" (2011)
На съемках этого фильма Рейнольдс встретил будущую жену Блейк Лайвли, с которой они вместе более десяти лет и воспитывают троих детей. Но актер все равно его не любит.
Он так хотел сыграть какого-нибудь "крутого супергероя", что сразу согласился на "Зеленый фонарь" и даже не прочитал как следует сценарий. В результате история о летчике Хэле Джордане (Рейнольдс), который становится главным защитником Вселенной, провалилась. Исполнитель главной роли называл блокбастер катастрофой и долго не мог посмотреть ленту полностью. Решился на это только через десять лет.
Шарлиз Терон, "Азартные игры" (2000)
"Это очень плохой фильм", — призналась Esquire актриса. В триллере "Азартные игры" она сыграла загадочную злодейку по имени Эшли, которая впутала в опасное дело персонажа Бена Аффлека.
По словам Терон, единственное, что заставило ее принять участие в этом проекте, — работа с Джоном Франкенхаймером. "Он ведь снял "Маньчжурского кандидата" (1962). Фильм на все времена. Поэтому к черту сожаление", — заявила она.
Шарлиз Терон, "Азартные игры" (2000)
"Это очень плохой фильм", — призналась Esquire актриса. В триллере "Азартные игры" она сыграла загадочную злодейку по имени Эшли, которая впутала в опасное дело персонажа Бена Аффлека.
По словам Терон, единственное, что заставило ее принять участие в этом проекте, — работа с Джоном Франкенхаймером. "Он ведь снял "Маньчжурского кандидата" (1962). Фильм на все времена. Поэтому к черту сожаление", — заявила она.