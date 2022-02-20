Худшие роли: фильмы, за которые актерам было стыдно

Юлия Волкова, "Zомби каникулы" (2013)

Певица, которая 20 февраля отмечает 37-летие, известна не только как участница "Тату". Многие помнят Юлию Волкову по ролям в "Ералаше". Но в 2013-м она впервые снялась в полнометражном фильме — треш-комедии Кирилла Кемница "Zомби каникулы". Продвигая ленту, Волкова рассказывала, что ее "зацепило" предложение поучаствовать в блокбастере.

"Это что-то неординарное. И сразу главная роль, — объясняла она. — Я получила наслаждение от съемок и хочу продолжать карьеру в кино".

Фильм с треском провалился. Например, на сайте "Кинопоиск" его оценили всего на 1,5 балла из десяти.