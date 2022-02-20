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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220220/aktery-1773515862.html
Худшие роли: фильмы, за которые актерам было стыдно
Худшие роли: фильмы, за которые актерам было стыдно - РИА Новости, 20.02.2022
Худшие роли: фильмы, за которые актерам было стыдно
Некоторые актеры не любят вспоминать, как играли супергероев, сердцеедов, бандитов и прочих сомнительных персонажей, считая этот опыт неудачным. Для других... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:00
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культура
кино и сериалы
дмитрий нагиев
павел майков
кристина асмус
мишель пфайффер
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Галина Соколова. Некоторые актеры не любят вспоминать, как играли супергероев, сердцеедов, бандитов и прочих сомнительных персонажей, считая этот опыт неудачным. Для других главным разочарованием в карьере стало сотрудничество с легендарным режиссером. О тех, кому пришлось краснеть за свои кино- и телеработы, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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кино и сериалы, фото, дмитрий нагиев, павел майков, кристина асмус, мишель пфайффер, брэд питт (уильям бредли), холли берри, райан рейнольдс (актер), шарлиз терон, юлия волкова, знаменитости
08:00 20.02.2022 (обновлено: 08:03 20.02.2022)
 

Худшие роли: фильмы, за которые актерам было стыдно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Галина Соколова. Некоторые актеры не любят вспоминать, как играли супергероев, сердцеедов, бандитов и прочих сомнительных персонажей, считая этот опыт неудачным. Для других главным разочарованием в карьере стало сотрудничество с легендарным режиссером. О тех, кому пришлось краснеть за свои кино- и телеработы, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, New Wave Productions (2013)

Юлия Волкова, "Zомби каникулы" (2013)

Певица, которая 20 февраля отмечает 37-летие, известна не только как участница "Тату". Многие помнят Юлию Волкову по ролям в "Ералаше". Но в 2013-м она впервые снялась в полнометражном фильме — треш-комедии Кирилла Кемница "Zомби каникулы". Продвигая ленту, Волкова рассказывала, что ее "зацепило" предложение поучаствовать в блокбастере.

"Это что-то неординарное. И сразу главная роль, — объясняла она. — Я получила наслаждение от съемок и хочу продолжать карьеру в кино".

Фильм с треском провалился. Например, на сайте "Кинопоиск" его оценили всего на 1,5 балла из десяти.

Певица Юлия Волкова
1 из 9

Юлия Волкова, "Zомби каникулы" (2013)

Певица, которая 20 февраля отмечает 37-летие, известна не только как участница "Тату". Многие помнят Юлию Волкову по ролям в "Ералаше". Но в 2013-м она впервые снялась в полнометражном фильме — треш-комедии Кирилла Кемница "Zомби каникулы". Продвигая ленту, Волкова рассказывала, что ее "зацепило" предложение поучаствовать в блокбастере.

"Это что-то неординарное. И сразу главная роль, — объясняла она. — Я получила наслаждение от съемок и хочу продолжать карьеру в кино".

Фильм с треском провалился. Например, на сайте "Кинопоиск" его оценили всего на 1,5 балла из десяти.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, New Wave Productions (2013)
© Фото : Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Беларусьфильм (1999)

Дмитрий Нагиев, сериал "Каменская" (1999-2011)

Сейчас все его знают как успешного шоумена, телеведущего, главного физрука России — и не только. А начинал он в кино с сериала "Каменская", где сыграл обаятельного капитана милиции Михаила Лесникова. Сейчас Нагиев старается не вспоминать об этом.

"Снявшись в первом фильме о Каменской, я решил больше не работать над этим проектом. Я отказался. Правда, моего героя все-таки оставили в живых, поэтому я появляюсь немножко и во втором, и в третьем фильме. Я не хотел больше сниматься. Поддавшись на уговоры, я снялся в шестой "Каменской", потому что это звучало так: "Димуля, вернись! Мы снимаем последнюю "Каменскую!" Я вернулся, но в результате мы сняли полный бред", — рассказывал Нагиев.

Дмитрий Нагиев в сериале Каменская
2 из 9

Дмитрий Нагиев, сериал "Каменская" (1999-2011)

Сейчас все его знают как успешного шоумена, телеведущего, главного физрука России — и не только. А начинал он в кино с сериала "Каменская", где сыграл обаятельного капитана милиции Михаила Лесникова. Сейчас Нагиев старается не вспоминать об этом.

"Снявшись в первом фильме о Каменской, я решил больше не работать над этим проектом. Я отказался. Правда, моего героя все-таки оставили в живых, поэтому я появляюсь немножко и во втором, и в третьем фильме. Я не хотел больше сниматься. Поддавшись на уговоры, я снялся в шестой "Каменской", потому что это звучало так: "Димуля, вернись! Мы снимаем последнюю "Каменскую!" Я вернулся, но в результате мы сняли полный бред", — рассказывал Нагиев.

© Фото : Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Беларусьфильм (1999)
© Фото : Максим Блинов/РИА Новости, Аватар Фильм (2002)

Павел Майков, сериал "Бригада" (2000-2002)

Исполнитель роли бандита Пчелы не раз ругал знаменитый криминальный сериал. Не так давно Майков заявил, что "Бригада" идеализировала преступников.

"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред", — высказался Майков.

Зло на сериал актер, возможно, затаил еще за то, что после завершения проекта год сидел без работы, несмотря на всенародную славу и профессиональное признание.

Павел Майков в сериале Бригада
3 из 9

Павел Майков, сериал "Бригада" (2000-2002)

Исполнитель роли бандита Пчелы не раз ругал знаменитый криминальный сериал. Не так давно Майков заявил, что "Бригада" идеализировала преступников.

"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред", — высказался Майков.

Зло на сериал актер, возможно, затаил еще за то, что после завершения проекта год сидел без работы, несмотря на всенародную славу и профессиональное признание.

© Фото : Максим Блинов/РИА Новости, Аватар Фильм (2002)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Enjoy Movies (2013)

Кристина Асмус, "Что творят мужчины!" (2013)

В начале пандемии актриса пообщалась с поклонниками в сторис инстаграм и призналась, что ей стыдно за участие в комедии Сарика Андреасяна "Что творят мужчины!"

Она разместила в соцсети кадр из этого фильма и посмеялась над собой.

Звезда "Интернов" сыграла там легкомысленную девушку, готовую на все ради смартфона и других материальных благ (и почти постоянно ходит полуголая).

Актриса Кристина Асмус
4 из 9

Кристина Асмус, "Что творят мужчины!" (2013)

В начале пандемии актриса пообщалась с поклонниками в сторис инстаграм и призналась, что ей стыдно за участие в комедии Сарика Андреасяна "Что творят мужчины!"

Она разместила в соцсети кадр из этого фильма и посмеялась над собой.

Звезда "Интернов" сыграла там легкомысленную девушку, готовую на все ради смартфона и других материальных благ (и почти постоянно ходит полуголая).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Enjoy Movies (2013)
© Kevin Winter/Getty Images/AFP, Paramount Pictures (1982)

Мишель Пфайффер, "Бриолин 2" (1982)

Считается, что этот мюзикл стал прорывом для Мишель Пфайффер. После роли первой красавицы школы Стефани актрису заметили в Голливуде. Но вот сама она сиквел "Бриолина" только ругает.

"Я люто ненавижу этот фильм, — говорила артистка. — Но в то время я была молода и не знала ничего лучшего".

К счастью, следующей ее киноработой стал легендарный фильм Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом", в котором партнером Пфайффер был Аль Пачино.

Мишель Пфайффер в фильме Бриолин 2
5 из 9

Мишель Пфайффер, "Бриолин 2" (1982)

Считается, что этот мюзикл стал прорывом для Мишель Пфайффер. После роли первой красавицы школы Стефани актрису заметили в Голливуде. Но вот сама она сиквел "Бриолина" только ругает.

"Я люто ненавижу этот фильм, — говорила артистка. — Но в то время я была молода и не знала ничего лучшего".

К счастью, следующей ее киноработой стал легендарный фильм Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом", в котором партнером Пфайффер был Аль Пачино.

© Kevin Winter/Getty Images/AFP, Paramount Pictures (1982)
© Фото : Frederic J. Brown/AFP, Columbia Pictures Corporation (1997)

Брэд Питт, "Собственность дьявола" (1997)

Один из самых популярных актеров Голливуда худшей своей работой считает триллер "Собственность дьявола" Алана Пакулы.

В фильме рассказывают о члене "временной" Ирландской республиканской армии по имени Фрэнки (Питт) и полицейском из Нью-Йорка Томе О'Мире (Харрисон Форд). Оба дружат, пока офицер не выясняет, что Фрэнки пытается приобрети ракеты для террористического акта.

В интервью Newsweek Брэд Питт назвал ленту катастрофой. "У нас даже не было сценария, — вспоминал он. — Это был самый непродуманный проект, который я когда-либо встречал".

Брэд Питт в фильме Собственность дьявола
6 из 9

Брэд Питт, "Собственность дьявола" (1997)

Один из самых популярных актеров Голливуда худшей своей работой считает триллер "Собственность дьявола" Алана Пакулы.

В фильме рассказывают о члене "временной" Ирландской республиканской армии по имени Фрэнки (Питт) и полицейском из Нью-Йорка Томе О'Мире (Харрисон Форд). Оба дружат, пока офицер не выясняет, что Фрэнки пытается приобрети ракеты для террористического акта.

В интервью Newsweek Брэд Питт назвал ленту катастрофой. "У нас даже не было сценария, — вспоминал он. — Это был самый непродуманный проект, который я когда-либо встречал".

© Фото : Frederic J. Brown/AFP, Columbia Pictures Corporation (1997)
© Фото : Leon Bennett/Getty Images/AFP, Catwoman Films (2004)

Холли Берри, "Женщина-кошка" (2004)

Супергеройские блокбастеры сейчас невероятно популярны. Однако так было не всегда — экранизации комиксов часто проваливались. И одной из худших считается "Женщина-кошка" Жан-Кристофа Комара (Питоф) с Холли Берри.

Актрисе нравилась сниматься в этом фильме. Она даже освоила капоэйру. Но критики и зрители разгромили картину, а затем наградили Холли "Золотой малиной" как "Худшую актрису года". И это сразу после "Оскара", врученного ей в 2002-м за "Бал монстров".

"Я не режиссировала, не продюсировала и не писала сценарий, — оправдывалась Берри. — Я была просто актрисой. Но все эти годы я несу бремя этого фильма, считая, что его провал — моя вина. Хотя это не так".

Холли Берри в фильме Женщина-кошка
7 из 9

Холли Берри, "Женщина-кошка" (2004)

Супергеройские блокбастеры сейчас невероятно популярны. Однако так было не всегда — экранизации комиксов часто проваливались. И одной из худших считается "Женщина-кошка" Жан-Кристофа Комара (Питоф) с Холли Берри.

Актрисе нравилась сниматься в этом фильме. Она даже освоила капоэйру. Но критики и зрители разгромили картину, а затем наградили Холли "Золотой малиной" как "Худшую актрису года". И это сразу после "Оскара", врученного ей в 2002-м за "Бал монстров".

"Я не режиссировала, не продюсировала и не писала сценарий, — оправдывалась Берри. — Я была просто актрисой. Но все эти годы я несу бремя этого фильма, считая, что его провал — моя вина. Хотя это не так".

© Фото : Leon Bennett/Getty Images/AFP, Catwoman Films (2004)
© Фото : Angela Weiss/AFP, DC Comics (2011)

Райан Рейнольдс, "Зеленый фонарь" (2011)

На съемках этого фильма Рейнольдс встретил будущую жену Блейк Лайвли, с которой они вместе более десяти лет и воспитывают троих детей. Но актер все равно его не любит.

Он так хотел сыграть какого-нибудь "крутого супергероя", что сразу согласился на "Зеленый фонарь" и даже не прочитал как следует сценарий. В результате история о летчике Хэле Джордане (Рейнольдс), который становится главным защитником Вселенной, провалилась. Исполнитель главной роли называл блокбастер катастрофой и долго не мог посмотреть ленту полностью. Решился на это только через десять лет.

Райан Рейнольдс в фильме Зеленый фонарь
8 из 9

Райан Рейнольдс, "Зеленый фонарь" (2011)

На съемках этого фильма Рейнольдс встретил будущую жену Блейк Лайвли, с которой они вместе более десяти лет и воспитывают троих детей. Но актер все равно его не любит.

Он так хотел сыграть какого-нибудь "крутого супергероя", что сразу согласился на "Зеленый фонарь" и даже не прочитал как следует сценарий. В результате история о летчике Хэле Джордане (Рейнольдс), который становится главным защитником Вселенной, провалилась. Исполнитель главной роли называл блокбастер катастрофой и долго не мог посмотреть ленту полностью. Решился на это только через десять лет.

© Фото : Angela Weiss/AFP, DC Comics (2011)
© Фото : Rich Furi/Getty Images/AFP, Dimension Films (2000)

Шарлиз Терон, "Азартные игры" (2000)

"Это очень плохой фильм", — призналась Esquire актриса. В триллере "Азартные игры" она сыграла загадочную злодейку по имени Эшли, которая впутала в опасное дело персонажа Бена Аффлека.

По словам Терон, единственное, что заставило ее принять участие в этом проекте, — работа с Джоном Франкенхаймером. "Он ведь снял "Маньчжурского кандидата" (1962). Фильм на все времена. Поэтому к черту сожаление", — заявила она.

Шарлиз Терон в фильме Азартные игры
9 из 9

Шарлиз Терон, "Азартные игры" (2000)

"Это очень плохой фильм", — призналась Esquire актриса. В триллере "Азартные игры" она сыграла загадочную злодейку по имени Эшли, которая впутала в опасное дело персонажа Бена Аффлека.

По словам Терон, единственное, что заставило ее принять участие в этом проекте, — работа с Джоном Франкенхаймером. "Он ведь снял "Маньчжурского кандидата" (1962). Фильм на все времена. Поэтому к черту сожаление", — заявила она.

© Фото : Rich Furi/Getty Images/AFP, Dimension Films (2000)
 
КультураКино и сериалыДмитрий НагиевПавел МайковКристина АсмусМишель ПфайфферБрэд Питт (Уильям Бредли)Холли БерриРайан Рейнольдс (актер)Шарлиз ТеронЮлия ВолковаЗнаменитости
 
 
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