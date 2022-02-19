https://ria.ru/20220219/video-1773799949.html

Первое видео с места взрыва снаряда в Ростовской области

Появилось первое видео с места взрыва снаряда в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Первое видео с места взрыва снаряда в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва снаряда в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Запись опубликовал Следственный комитет России на своем... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:23

2022-02-19T17:23

2022-02-19T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

ростовская область

днр

лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва снаряда в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Запись опубликовал Следственный комитет России на своем канале в YouTube.На кадрах показана работа следственный группы и обломки боеприпаса.По информации источника в правоохранительных органах, снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от границы России и Украины. Инцидент, по его словам, произошел в 4:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220219/lnr-1773800135.html

ростовская область

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, ростовская область, днр, лнр, вооруженные силы украины