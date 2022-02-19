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Джонсон и Шольц обсудили урегулирование кризиса на Украине

Джонсон и Шольц обсудили урегулирование кризиса на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Джонсон и Шольц обсудили урегулирование кризиса на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T23:20

2022-02-19T23:20

2022-02-19T23:28

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ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера."Премьер-министр заявил, что мы в настоящий момент находимся в самой опасной фазе кризиса с вероятностью вторжения России в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц настроены решительно на удвоение усилий, чтобы достичь политического урегулирования и избежать ненужного кровопролития", - говорится в сообщении.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, борис джонсон, олаф шольц, германия, украина, ситуация в днр и лнр