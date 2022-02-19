23:20 19.02.2022 (обновлено: 23:28 19.02.2022)
Джонсон и Шольц обсудили урегулирование кризиса на Украине
Джонсон и Шольц договорились удвоить усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.
"Премьер-министр заявил, что мы в настоящий момент находимся в самой опасной фазе кризиса с вероятностью вторжения России в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц настроены решительно на удвоение усилий, чтобы достичь политического урегулирования и избежать ненужного кровопролития", - говорится в сообщении.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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Опубликовано: Ольга Филиппова