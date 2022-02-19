https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html

Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине

Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что признаков деэскалации вокруг Украины пока не видно. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:31

2022-02-19T12:31

2022-02-19T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

мюнхенская конференция по безопасности

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что признаков деэскалации вокруг Украины пока не видно."Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается", - сказал Столтенберг.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, йенс столтенберг, мюнхенская конференция по безопасности