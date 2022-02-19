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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 19.02.2022
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что признаков деэскалации вокруг Украины пока не видно. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:31
2022-02-19T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
мюнхенская конференция по безопасности
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что признаков деэскалации вокруг Украины пока не видно."Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается", - сказал Столтенберг.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, нато, йенс столтенберг, мюнхенская конференция по безопасности
12:31 19.02.2022
 
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине

Генсек НАТО Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что признаков деэскалации вокруг Украины пока не видно.
"Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается", - сказал Столтенберг.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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