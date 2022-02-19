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В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен

В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен - РИА Новости, 19.02.2022

В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, в ходе визита глава государства намерен встретиться с... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:39

2022-02-19T10:39

2022-02-19T10:54

в мире

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

борис джонсон

олаф шольц

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, в ходе визита глава государства намерен встретиться с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис, украинский лидер намерен договориться о дополнительной военной и финансовой поддержке страны, сообщила пресс-служба его офиса.В субботу президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, после чего сразу же вернется в Киев."Среди встреч Главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - говорится в сообщении в Telegram офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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