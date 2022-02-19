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В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен
В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен - РИА Новости, 19.02.2022
В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, в ходе визита глава государства намерен встретиться с... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:39
2022-02-19T10:39
2022-02-19T10:54
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
борис джонсон
олаф шольц
украина
сша
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, в ходе визита глава государства намерен встретиться с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис, украинский лидер намерен договориться о дополнительной военной и финансовой поддержке страны, сообщила пресс-служба его офиса.В субботу президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, после чего сразу же вернется в Киев."Среди встреч Главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - говорится в сообщении в Telegram офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, борис джонсон, олаф шольц, украина, сша, киев, telegram (приложение), мюнхенская конференция по безопасности
10:39 19.02.2022 (обновлено: 10:54 19.02.2022)
В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен
Офис президента: Зеленский во время визита в Мюнхен хочет договориться о военной поддержке