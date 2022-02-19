Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/sneg-1773712146.html
Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах
Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах - РИА Новости, 19.02.2022
Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах
Жители России в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве уборки снега в их городах, в итоге Санкт-Петербург и Волгоград оказался на последнем месте из РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:18
2022-02-19T03:18
общество
санкт-петербург
пермь
воронеж
самара
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767649706_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_26c9f6289c44190a5ea0d0b5c9648e3f.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жители России в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве уборки снега в их городах, в итоге Санкт-Петербург и Волгоград оказался на последнем месте из 16, говорится в отчете сервиса по поиску работы SuperJob, который имеется в распоряжении РИА Новости.Там добавляется, что средний балл качества муниципальной уборки снега везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ в среднем на 3,13 балла из 5. "На руку сыграли климатические особенности города: снега, можно сказать, и нет совсем", - комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера - Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск чуть не дотянул до "троечки" (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады. Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла).Москва - на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Хвалят в основном качество уборки центральных улиц, в спальных районах - нарекания к количеству снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Традиционный упрек к коммунальщикам - обилие используемых реагентов. В Челябинске качество уборки улиц от снега оценили в среднем на 2,77 балла, в Воронеже - на 2,75 балла из 5.Жители Перми оценили усилия работников ЖКХ в среднем на 2,63 балла, судя по комментариям, часть дворовых территорий оказались "ничьими" и всю зиму не убираются. В Ростове-на-Дону и Самаре качество уборки снега население оценивает на 2,5 балла из 5. В Нижнем Новгороде и Новосибирске - на 2,45 и 2,42 соответственно. И если в Нижнем Новгороде нарекания чаще всего касаются наледи на пешеходных дорожках и тротуарах, то в Новосибирске критике подверглось и качество уборки главных улиц.
https://ria.ru/20220218/pogoda-1773467161.html
санкт-петербург
пермь
воронеж
самара
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767649706_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b7e7372f2d702558f838b2f7f652a3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, пермь, воронеж, самара, россия, москва
03:18 19.02.2022
 
Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах

Сервис SuperJob признал Санкт-Петербург аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге
Сугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жители России в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве уборки снега в их городах, в итоге Санкт-Петербург и Волгоград оказался на последнем месте из 16, говорится в отчете сервиса по поиску работы SuperJob, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Этой зимой снег лучше всего убирали в Красноярске, Казани и Омске, хуже всего - в Санкт-Петербурге и Волгограде. Качество уборки улиц от снега в северной столице даже до двойки не дотягивает, по мнению жителей. В опросе с 9 января по 18 февраля приняли участие 9 тысяч представителей экономически активного населения городов-миллионников", - говорится в отчете.
Там добавляется, что средний балл качества муниципальной уборки снега везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ в среднем на 3,13 балла из 5. "На руку сыграли климатические особенности города: снега, можно сказать, и нет совсем", - комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.
На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера - Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск чуть не дотянул до "троечки" (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады. Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла).
Москва - на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Хвалят в основном качество уборки центральных улиц, в спальных районах - нарекания к количеству снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Традиционный упрек к коммунальщикам - обилие используемых реагентов. В Челябинске качество уборки улиц от снега оценили в среднем на 2,77 балла, в Воронеже - на 2,75 балла из 5.
Жители Перми оценили усилия работников ЖКХ в среднем на 2,63 балла, судя по комментариям, часть дворовых территорий оказались "ничьими" и всю зиму не убираются. В Ростове-на-Дону и Самаре качество уборки снега население оценивает на 2,5 балла из 5. В Нижнем Новгороде и Новосибирске - на 2,45 и 2,42 соответственно. И если в Нижнем Новгороде нарекания чаще всего касаются наледи на пешеходных дорожках и тротуарах, то в Новосибирске критике подверглось и качество уборки главных улиц.
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 04:09
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ОбществоСанкт-ПетербургПермьВоронежСамараРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала