https://ria.ru/20220219/sneg-1773712146.html

Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах

Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах - РИА Новости, 19.02.2022

Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах

Жители России в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве уборки снега в их городах, в итоге Санкт-Петербург и Волгоград оказался на последнем месте из РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:18

2022-02-19T03:18

2022-02-19T03:18

общество

санкт-петербург

пермь

воронеж

самара

россия

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жители России в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве уборки снега в их городах, в итоге Санкт-Петербург и Волгоград оказался на последнем месте из 16, говорится в отчете сервиса по поиску работы SuperJob, который имеется в распоряжении РИА Новости.Там добавляется, что средний балл качества муниципальной уборки снега везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ в среднем на 3,13 балла из 5. "На руку сыграли климатические особенности города: снега, можно сказать, и нет совсем", - комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера - Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск чуть не дотянул до "троечки" (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады. Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла).Москва - на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Хвалят в основном качество уборки центральных улиц, в спальных районах - нарекания к количеству снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Традиционный упрек к коммунальщикам - обилие используемых реагентов. В Челябинске качество уборки улиц от снега оценили в среднем на 2,77 балла, в Воронеже - на 2,75 балла из 5.Жители Перми оценили усилия работников ЖКХ в среднем на 2,63 балла, судя по комментариям, часть дворовых территорий оказались "ничьими" и всю зиму не убираются. В Ростове-на-Дону и Самаре качество уборки снега население оценивает на 2,5 балла из 5. В Нижнем Новгороде и Новосибирске - на 2,45 и 2,42 соответственно. И если в Нижнем Новгороде нарекания чаще всего касаются наледи на пешеходных дорожках и тротуарах, то в Новосибирске критике подверглось и качество уборки главных улиц.

https://ria.ru/20220218/pogoda-1773467161.html

санкт-петербург

пермь

воронеж

самара

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, санкт-петербург, пермь, воронеж, самара, россия, москва