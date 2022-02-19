Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах
Сервис SuperJob признал Санкт-Петербург аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге
Сугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жители России в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве уборки снега в их городах, в итоге Санкт-Петербург и Волгоград оказался на последнем месте из 16, говорится в отчете сервиса по поиску работы SuperJob, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Этой зимой снег лучше всего убирали в Красноярске, Казани и Омске, хуже всего - в Санкт-Петербурге и Волгограде. Качество уборки улиц от снега в северной столице даже до двойки не дотягивает, по мнению жителей. В опросе с 9 января по 18 февраля приняли участие 9 тысяч представителей экономически активного населения городов-миллионников", - говорится в отчете.
Там добавляется, что средний балл качества муниципальной уборки снега везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ в среднем на 3,13 балла из 5. "На руку сыграли климатические особенности города: снега, можно сказать, и нет совсем", - комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.
На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера - Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск чуть не дотянул до "троечки" (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады. Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла).
Москва - на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Хвалят в основном качество уборки центральных улиц, в спальных районах - нарекания к количеству снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Традиционный упрек к коммунальщикам - обилие используемых реагентов. В Челябинске качество уборки улиц от снега оценили в среднем на 2,77 балла, в Воронеже - на 2,75 балла из 5.
Жители Перми оценили усилия работников ЖКХ в среднем на 2,63 балла, судя по комментариям, часть дворовых территорий оказались "ничьими" и всю зиму не убираются. В Ростове-на-Дону и Самаре качество уборки снега население оценивает на 2,5 балла из 5. В Нижнем Новгороде и Новосибирске - на 2,45 и 2,42 соответственно. И если в Нижнем Новгороде нарекания чаще всего касаются наледи на пешеходных дорожках и тротуарах, то в Новосибирске критике подверглось и качество уборки главных улиц.
Опубликовано: Максим Горбачев