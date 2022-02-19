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Стратегическое сдерживание по Путину
Стратегическое сдерживание по Путину - РИА Новости, 19.02.2022
Стратегическое сдерживание по Путину
Сегодня Владимир Путин примет участие в учениях сил стратегического сдерживания, где пройдут в том числе и запуски баллистических и крылатых ракет, способных... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T08:00
2022-02-19T08:10
ситуация на украине
белоруссия
россия
киев
нато
авторы
владимир путин
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Сегодня Владимир Путин примет участие в учениях сил стратегического сдерживания, где пройдут в том числе и запуски баллистических и крылатых ракет, способных нести ядерное оружие. А на воскресенье, 20 февраля, назначена очередная дата нападения России на Украину — но не российским главнокомандующим, а англосаксонскими игроками в геополитику. Байден снова говорит о "ближайших днях", а The Times в пятницу написала: "Ранее на этой неделе высокопоставленные британские чиновники утверждали, что, по мнению правительства, Путин еще не принял решения насчет вторжения, однако вчера источники предположили, что за последние 24 часа анализ изменился. "Он решил напасть, и это будет ужасно".Англосаксонские СМИ и политики говорят, будто делают все, чтобы остановить "катастрофу", но не знают, что в голове у Путина, поэтому риск войны очень велик. Неважно, что он не раз говорил: Россия не собирается ни на кого нападать, — главное, продолжать накачивать тему "сейчас русские ударят, и мир никогда не будет прежним". Русские при этом уже ударили — и мир уже изменился. Вот только удар был нанесен еще в прошлом году — и не военный, а геополитический, оформленный в виде требований гарантий безопасности на западном направлении. Просто последствия этого удара проявляются постепенно, и никакая попытка переключить внимание на фейковую угрозу "русского нападения" тут не поможет.В каких учениях примет участие президент Путин? Сил стратегического сдерживания: если силы общего назначения проводили свои учения в последние месяцы в различных регионах России и в Белоруссии, то ССС (к которым относятся как ядерные, так и неядерные) будут проверены только сейчас. Как характеризуются в нашей военной доктрине ССС? Как предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора. Ключевое понятие здесь — стратегическое сдерживание. Иными словами, предотвращение агрессии, снятие угроз для нашей безопасности, но именно в этом и состоит цель всех тех действий, что предпринимает Москва с ноября прошлого года, когда потребовала от Запада гарантий безопасности. Путин как раз и занимается стратегическим сдерживанием угроз — не только и не столько во время учений, сколько в ходе геополитических баталий и переговоров. Его "ультиматум" был не объявлением войны, а предупреждением о том, что существующее положение дел не способно войну предотвратить, оно, наоборот, создает для нее предпосылки.Давайте вместе устраним их, снимем хотя бы часть напряжения и учтем озабоченность России своей безопасностью — предложил Путин атлантистам. Услышали ли его? Конечно, но решили не уступать ни пяди чужой земли, даже не выразили готовность обсуждать вопрос отказа от вступления Украины в НАТО. Проигнорировали наши предупреждения, в ответ обвинив Кремль в подготовке вторжения на Украину. За последние недели накал истерии на эту тему дошел уже до абсурда. Так, в пятницу появились предложения ввести против России санкции в случае, если она не отведет войска от украинской границы.Но вся эта дымовая завеса не меняет сути — необходимости отвечать на поставленные вопросы. Запад больше не сможет годами игнорировать категорическую неприемлемость для нашей страны самой идеи вступления Украины в НАТО, потому что крики о российской агрессии в какой-то момент нужно будет прекращать, а предупреждение России о готовности принять все необходимые меры по обеспечению своей безопасности останется. Как и тревога Запада, что эти меры могут быть силовыми, ведь атлантисты сделали уже все возможное, чтобы убедить в этом всех и каждого.Неважно, что война с Украиной — это последнее, что нужно России, для нас это реальная гражданская война одного народа. Неважно, что целью является оборона, то есть стратегическое сдерживание наступления Запада на восток, на русские земли — сначала геополитического, а потом и военного. Неважно, что именно ради этого мы и хотим заставить атлантистов отступиться от Украины и лишить их возможности стравливать две части одного народа и использовать Украину против России.Все это неважно для тех, кто одновременно и боится потерять Украину (причем вовсе не из-за любви к ее населению, а потому что понимает, какое влияние это окажет на глобальные позиции атлантических игроков), и в крайнем случае надеется на то, что великороссы и малороссы будут проливать кровь в междуусобной борьбе за их общий Киев. Все наши аргументы не имеют никакого значения для геополитических противников: они понимают только силу. Силу духа, силу давления, силу ума — и силу стратегического сдерживания нашей политики.
https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773426915.html
https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773615069.html
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564794.html
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Петр Акопов
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ситуация на украине, белоруссия, россия, киев, нато, авторы, владимир путин
08:00 19.02.2022 (обновлено: 08:10 19.02.2022)
 

Стратегическое сдерживание по Путину

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" в Гомельской области. Февраль 2022 года
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 в Гомельской области. Февраль 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Тактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" в Гомельской области. Февраль 2022 года
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Сегодня Владимир Путин примет участие в учениях сил стратегического сдерживания, где пройдут в том числе и запуски баллистических и крылатых ракет, способных нести ядерное оружие. А на воскресенье, 20 февраля, назначена очередная дата нападения России на Украину — но не российским главнокомандующим, а англосаксонскими игроками в геополитику. Байден снова говорит о "ближайших днях", а The Times в пятницу написала: "Ранее на этой неделе высокопоставленные британские чиновники утверждали, что, по мнению правительства, Путин еще не принял решения насчет вторжения, однако вчера источники предположили, что за последние 24 часа анализ изменился. "Он решил напасть, и это будет ужасно".
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 19:57
В Британии опубликовали карту "вторжения" России на Украину
Англосаксонские СМИ и политики говорят, будто делают все, чтобы остановить "катастрофу", но не знают, что в голове у Путина, поэтому риск войны очень велик. Неважно, что он не раз говорил: Россия не собирается ни на кого нападать, — главное, продолжать накачивать тему "сейчас русские ударят, и мир никогда не будет прежним". Русские при этом уже ударили — и мир уже изменился. Вот только удар был нанесен еще в прошлом году — и не военный, а геополитический, оформленный в виде требований гарантий безопасности на западном направлении. Просто последствия этого удара проявляются постепенно, и никакая попытка переключить внимание на фейковую угрозу "русского нападения" тут не поможет.
В каких учениях примет участие президент Путин? Сил стратегического сдерживания: если силы общего назначения проводили свои учения в последние месяцы в различных регионах России и в Белоруссии, то ССС (к которым относятся как ядерные, так и неядерные) будут проверены только сейчас. Как характеризуются в нашей военной доктрине ССС? Как предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора. Ключевое понятие здесь — стратегическое сдерживание. Иными словами, предотвращение агрессии, снятие угроз для нашей безопасности, но именно в этом и состоит цель всех тех действий, что предпринимает Москва с ноября прошлого года, когда потребовала от Запада гарантий безопасности. Путин как раз и занимается стратегическим сдерживанием угроз — не только и не столько во время учений, сколько в ходе геополитических баталий и переговоров. Его "ультиматум" был не объявлением войны, а предупреждением о том, что существующее положение дел не способно войну предотвратить, оно, наоборот, создает для нее предпосылки.
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
Вчера, 17:05
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Давайте вместе устраним их, снимем хотя бы часть напряжения и учтем озабоченность России своей безопасностью — предложил Путин атлантистам. Услышали ли его? Конечно, но решили не уступать ни пяди чужой земли, даже не выразили готовность обсуждать вопрос отказа от вступления Украины в НАТО. Проигнорировали наши предупреждения, в ответ обвинив Кремль в подготовке вторжения на Украину. За последние недели накал истерии на эту тему дошел уже до абсурда. Так, в пятницу появились предложения ввести против России санкции в случае, если она не отведет войска от украинской границы.
Но вся эта дымовая завеса не меняет сути — необходимости отвечать на поставленные вопросы. Запад больше не сможет годами игнорировать категорическую неприемлемость для нашей страны самой идеи вступления Украины в НАТО, потому что крики о российской агрессии в какой-то момент нужно будет прекращать, а предупреждение России о готовности принять все необходимые меры по обеспечению своей безопасности останется. Как и тревога Запада, что эти меры могут быть силовыми, ведь атлантисты сделали уже все возможное, чтобы убедить в этом всех и каждого.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 14:14
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях
Неважно, что война с Украиной — это последнее, что нужно России, для нас это реальная гражданская война одного народа. Неважно, что целью является оборона, то есть стратегическое сдерживание наступления Запада на восток, на русские земли — сначала геополитического, а потом и военного. Неважно, что именно ради этого мы и хотим заставить атлантистов отступиться от Украины и лишить их возможности стравливать две части одного народа и использовать Украину против России.
Все это неважно для тех, кто одновременно и боится потерять Украину (причем вовсе не из-за любви к ее населению, а потому что понимает, какое влияние это окажет на глобальные позиции атлантических игроков), и в крайнем случае надеется на то, что великороссы и малороссы будут проливать кровь в междуусобной борьбе за их общий Киев. Все наши аргументы не имеют никакого значения для геополитических противников: они понимают только силу. Силу духа, силу давления, силу ума — и силу стратегического сдерживания нашей политики.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 14:53Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, как будут проходить учения ядерной триады
 
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