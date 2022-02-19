https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773790607.html

В Германии заявили о готовности нового пакета санкций против России

В Германии заявили о готовности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 19.02.2022

В Германии заявили о готовности нового пакета санкций против России

Подготовленные Западом санкции против РФ будут применены не только в случае прямого вторжения на Украину, Запад готов к разным сценарием и не делает различий... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:20

2022-02-19T16:20

2022-02-19T17:19

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Подготовленные Западом санкции против РФ будут применены не только в случае прямого вторжения на Украину, Запад готов к разным сценарием и не делает различий между вторжением в неподконтрольные Киеву территории и остальной частью страны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Нарушение целостности и суверенитета Украины будет нарушением целостности и суверенитета Украины - нельзя говорить, что одна часть Украины более украинская, нежели другая. Мы четко давали понять в последние дни - мы подготовили пакет санкций за последние дни и недели. Мы также четко дали понять, что спусковым крючком для этих санкций будет не только вход войск в страну. Мы готовимся к разным сценариям", - заявила она, отвечая на вопрос, последуют ли санкции только в случае вторжения РФ на контролируемую Киевом территорию или также в случае вторжения на территорию самопровозглашенных республик.Она сравнила ситуацию с шахматами. "Если вы озвучите следующие пять ваших шагов, то вы в конце концов не преуспеете", - заявила она, добавив, что "мы в эти дни, эти часы, эти минуты делаем все, чтобы эти сценарии не реализовывались".В ответ на ремарку журналиста, что США более четко проговаривают возможные последствия для России, Бербок отметила, что страны Запада сплочены в этом вопросе. Она также добавила, что "мы готовы к любому развитию - разные аспекты, разные спусковые крючки, разные меры, разные комплексы мер". "Самая жесткая реакция - это не всегда лучшее оружие, не всегда пронзает глубже. Мы должны внимательно следить за развивающейся ситуацией, оценивать ее. Как я и сказала, худшее, что может случиться - это война в центре Европы. Это будет реально худший сценарий и мы сделаем все, чтобы избежать этого", - добавила Бербок.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, ростовская область, киев, россия, нато, санкции в отношении россии