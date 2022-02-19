https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773785098.html

Джонсон заявил, что санкций против России может быть недостаточно

Джонсон заявил, что санкций против России может быть недостаточно - РИА Новости, 19.02.2022

Джонсон заявил, что санкций против России может быть недостаточно

Экономические санкции, которые разработали западные союзники, могут быть недостаточны для того, чтобы остановить "вторжение" России на Украину, заявил... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:36

2022-02-19T15:36

2022-02-19T15:37

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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. Экономические санкции, которые разработали западные союзники, могут быть недостаточны для того, чтобы остановить "вторжение" России на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года", - заявил Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Он подчеркнул, что вне зависимости от того, что произойдёт в следующие несколько дней и недель, нельзя позволить, чтобы "Россия шантажировала европейские страны, чтобы угрозы России изменили европейскую архитектуру безопасности, чтобы произошла новая Ялта и разделение региона на сферы влияния"."Мы должны освободить нас от зависимости от газа и нефти Путина. Я понимаю сложность и цену этих усилий. Это проще сказать, чем сделать…Однако манипуляции Газпрома при поставках газа в Европу не должны быть игнорированы", - заявила Джонсон, добавив, что необходимо найти альтернативные пути поставок энергоносителей.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773782408.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, великобритания, россия, сергей лавров, дмитрий песков, игорь конашенков, киев, ростовская область, газпром, нато, санкции в отношении россии