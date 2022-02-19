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Минниханов поздравил фигуристов Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады
Минниханов поздравил фигуристов Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады - РИА Новости, 19.02.2022
Минниханов поздравил фигуристов Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, завоевавших серебро на Олимпиаде в Пекине, назвав их победу... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:47
2022-02-19T20:47
спорт
олимпийские игры
пекин
фигурное катание
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, завоевавших серебро на Олимпиаде в Пекине, назвав их победу результатом настоящей силы духа и чемпионского характера.В субботу в соревнованиях спортивных пар фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 239,25 балла и завоевали серебряную медаль Олимпиады."Искренне поздравляю вас с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине – завоеванием серебряных медалей в парном катании. Это была настоящая борьба сильнейших спортсменов мира, невиданных эмоций и запредельного напряжения. Но вы, вместе пройдя множество испытаний, проявили настоящую силу духа и показали свой чемпионский характер", - написал Минниханов в поздравительной телеграмме в адрес спортсменов.По его словам, безусловно, данная победа – результат огромного труда и тренеров фигуристов. "Прошу передать мои поздравления Максиму Леонидовичу и Этери Георгиевне, которые поверили в вас, сумели передать вам все свое мастерство и поддерживали вас на протяжении всех соревнований", - отметил глава республики.Минниханов поблагодарил спортсменов за высокое мастерство и пожелал им удачи и дальнейших побед."Мы гордимся, что именно вы, Евгения, уроженка Татарстана – талантливая, целеустремленная спортсменка, в паре с замечательным фигуристом Владимиром Морозовым внесли свой большой вклад в триумф российской сборной на этом престижном турнире. Спасибо вам за высокое мастерство, минуты радости и торжества. Искренне желаю вашему блестящему дуэту и впредь неизменной удачи и еще много ярких побед", - говорится в телеграмме.
https://rsport.ria.ru/20220219/parnoe_katanie-1773798952.html
https://rsport.ria.ru/20220219/rekord-1773792295.html
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спорт, олимпийские игры, пекин, фигурное катание, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
20:47 19.02.2022
 
Минниханов поздравил фигуристов Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады

Минниханов поздравил фигуристов Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады в Пекине

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк Евгения Тарасова и Владимир Морозов
 Евгения Тарасова и Владимир Морозов - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, завоевавших серебро на Олимпиаде в Пекине, назвав их победу результатом настоящей силы духа и чемпионского характера.
В субботу в соревнованиях спортивных пар фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 239,25 балла и завоевали серебряную медаль Олимпиады.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:18Олимпиада 2022
Мозер: все призеры Олимпиады в парном катании были достойны победы
"Искренне поздравляю вас с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине – завоеванием серебряных медалей в парном катании. Это была настоящая борьба сильнейших спортсменов мира, невиданных эмоций и запредельного напряжения. Но вы, вместе пройдя множество испытаний, проявили настоящую силу духа и показали свой чемпионский характер", - написал Минниханов в поздравительной телеграмме в адрес спортсменов.
По его словам, безусловно, данная победа – результат огромного труда и тренеров фигуристов. "Прошу передать мои поздравления Максиму Леонидовичу и Этери Георгиевне, которые поверили в вас, сумели передать вам все свое мастерство и поддерживали вас на протяжении всех соревнований", - отметил глава республики.
Минниханов поблагодарил спортсменов за высокое мастерство и пожелал им удачи и дальнейших побед.
"Мы гордимся, что именно вы, Евгения, уроженка Татарстана – талантливая, целеустремленная спортсменка, в паре с замечательным фигуристом Владимиром Морозовым внесли свой большой вклад в триумф российской сборной на этом престижном турнире. Спасибо вам за высокое мастерство, минуты радости и торжества. Искренне желаю вашему блестящему дуэту и впредь неизменной удачи и еще много ярких побед", - говорится в телеграмме.
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Вчера, 16:31Олимпиада 2022
Россия побила рекорд для отечественных команд по числу наград на зимних ОИ
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
СпортОлимпийские игрыПекинФигурное катаниеРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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