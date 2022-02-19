https://ria.ru/20220219/peterburg-1773819056.html

Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках

Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках - РИА Новости, 19.02.2022

Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках

Партия сернокислого бария, которая применялась для диагностики в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, где умерли семь пациентов, не... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:38

2022-02-19T19:38

2022-02-19T19:38

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Партия сернокислого бария, которая применялась для диагностики в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, где умерли семь пациентов, не использовалась в других медучреждениях города, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС", - написал Лисовец на своей странице во "ВКонтакте".По его словам, следствие продолжает выяснять причины произошедшего в диагностическом центре, комитетом оказывается необходимое содействие.Ранее стало известно, что власти Петербурга окажут материальную помощь пострадавшим и семьям скончавшихся пациентов после трагедии в Городском консультативно-диагностическом центре №1. В соответствии с постановлением губернатора Петербурга семьям умерших выплатят 1 миллион рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, выплатят 500 тысяч рублей, при установлении причинения вреда здоровью – 300 тысяч рублей.По данным СК, семь пациентов, проходивших диагностику в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", скончались в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Следствие считает, что причиной трагедии стало использование контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.В рамках дела арестованы главврач диагностического центра Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая клиники Елена Медведева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

https://ria.ru/20220217/peterburg-1773373656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)