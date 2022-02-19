Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/peterburg-1773819056.html
Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках
Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках - РИА Новости, 19.02.2022
Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках
Партия сернокислого бария, которая применялась для диагностики в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, где умерли семь пациентов, не... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:38
2022-02-19T19:38
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Партия сернокислого бария, которая применялась для диагностики в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, где умерли семь пациентов, не использовалась в других медучреждениях города, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС", - написал Лисовец на своей странице во "ВКонтакте".По его словам, следствие продолжает выяснять причины произошедшего в диагностическом центре, комитетом оказывается необходимое содействие.Ранее стало известно, что власти Петербурга окажут материальную помощь пострадавшим и семьям скончавшихся пациентов после трагедии в Городском консультативно-диагностическом центре №1. В соответствии с постановлением губернатора Петербурга семьям умерших выплатят 1 миллион рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, выплатят 500 тысяч рублей, при установлении причинения вреда здоровью – 300 тысяч рублей.По данным СК, семь пациентов, проходивших диагностику в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", скончались в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Следствие считает, что причиной трагедии стало использование контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.В рамках дела арестованы главврач диагностического центра Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая клиники Елена Медведева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
https://ria.ru/20220217/peterburg-1773373656.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
19:38 19.02.2022
 
Бария, из-за которого умерли люди в Петербурге, не было в других клиниках

Бария, из-за которого умерли пациенты в Петербурге, не было в других клиниках

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Партия сернокислого бария, которая применялась для диагностики в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, где умерли семь пациентов, не использовалась в других медучреждениях города, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС", - написал Лисовец на своей странице во "ВКонтакте".
По его словам, следствие продолжает выяснять причины произошедшего в диагностическом центре, комитетом оказывается необходимое содействие.
Ранее стало известно, что власти Петербурга окажут материальную помощь пострадавшим и семьям скончавшихся пациентов после трагедии в Городском консультативно-диагностическом центре №1. В соответствии с постановлением губернатора Петербурга семьям умерших выплатят 1 миллион рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, выплатят 500 тысяч рублей, при установлении причинения вреда здоровью – 300 тысяч рублей.
По данным СК, семь пациентов, проходивших диагностику в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", скончались в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Следствие считает, что причиной трагедии стало использование контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.
В рамках дела арестованы главврач диагностического центра Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая клиники Елена Медведева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 16:49
Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала