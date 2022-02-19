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Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени
Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени - РИА Новости, 19.02.2022
Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени
Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:24
2022-02-19T21:24
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон позвонит Владимиру Путину завтра в 11 часов (13.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон
21:24 19.02.2022
 
Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени

Президенты Путин и Макрон созвонятся в воскресенье в 13.00 по московскому времени

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Эммануэль Макрон позвонит Владимиру Путину завтра в 11 часов (13.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:00
Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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