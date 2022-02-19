https://ria.ru/20220219/peregovory-1773830662.html

Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени

Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени - РИА Новости, 19.02.2022

Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T21:24

2022-02-19T21:24

2022-02-19T21:24

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон позвонит Владимиру Путину завтра в 11 часов (13.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон