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Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени
Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени - РИА Новости, 19.02.2022
Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени
Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:24
2022-02-19T21:24
2022-02-19T21:24
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским президентом Владимиром Путиным в воскресенье в 13.00 мск, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон позвонит Владимиру Путину завтра в 11 часов (13.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эммануэль макрон
Путин созвонится с Макроном в воскресенье в 13:00 по московскому времени
Президенты Путин и Макрон созвонятся в воскресенье в 13.00 по московскому времени