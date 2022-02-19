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В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 19.02.2022
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин 20 февраля проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:30
2022-02-19T12:48
владимир путин
эммануэль макрон
политика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 февраля проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Запланирован", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли такой разговор в графике главы государства.Как писали западные СМИ, сегодня Макрон намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а завтра — с Путиным.Лидеры России и Франции общались по телефону неделю назад, а 7 февраля Макрон побывал в Москве. Одной из основных тем переговоров была ситуация на Украине.В последние два дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась. Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с самопровозглашенными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Местные власти опасаются, что в ближайшее время Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне руководство ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область и объявило о всеобщей мобилизации.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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владимир путин, эммануэль макрон, политика
10:30 19.02.2022 (обновлено: 12:48 19.02.2022)
 
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента Песков: у Путина запланирован телефонный разговор с Макроном

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПутин и Макрон
Путин и Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 февраля проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Запланирован", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли такой разговор в графике главы государства.
Как писали западные СМИ, сегодня Макрон намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а завтра — с Путиным.
Лидеры России и Франции общались по телефону неделю назад, а 7 февраля Макрон побывал в Москве. Одной из основных тем переговоров была ситуация на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
В последние два дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась. Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с самопровозглашенными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Местные власти опасаются, что в ближайшее время Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне руководство ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область и объявило о всеобщей мобилизации.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронПолитика
 
 
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