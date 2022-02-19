https://ria.ru/20220219/peregovory-1773735407.html

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 19.02.2022

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин 20 февраля проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:30

2022-02-19T10:30

2022-02-19T12:48

владимир путин

эммануэль макрон

политика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 февраля проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Запланирован", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли такой разговор в графике главы государства.Как писали западные СМИ, сегодня Макрон намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а завтра — с Путиным.Лидеры России и Франции общались по телефону неделю назад, а 7 февраля Макрон побывал в Москве. Одной из основных тем переговоров была ситуация на Украине.В последние два дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась. Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с самопровозглашенными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Местные власти опасаются, что в ближайшее время Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне руководство ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область и объявило о всеобщей мобилизации.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, эммануэль макрон, политика