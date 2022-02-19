https://ria.ru/20220219/pereezd-1773718016.html
На Украине сделали Западу заманчивое предложение
В Раде высмеяли переезд западных посольств во Львов - РИА Новости, 19.02.2022
На Украине сделали Западу заманчивое предложение
Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в своем Telegram-канале переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:36
2022-02-19T06:36
2022-02-19T06:36
в мире
петр порошенко
энтони блинкен
игорь конашенков
россия
тернопольская область
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в своем Telegram-канале переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов.Как заявил парламентарий, с учетом "неудержимого желания иностранных партнеров в лице посольств окопаться" во Львове, следует ограничить их влияние на украинскую внутреннюю политику Львовской областью."Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – прим. ред.), аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко и Мустафу Найема. – прим. ред.) в местные коммунальные предприятия", - отметил он.Депутат пообещал внимательно следить за их "успехами". "Затем разрешим испробовать силы в сакральном Чорткове (город в Тернопольской области Украины. – прим. ред.)", - заключил Дубинский.Ранее стало известно, что посольство Великобритании временно переезжает во Львов из украинской столицы. В четверг часть персонала своего посольства в этот город перевела Литва. Ранее о временном переносе своей дипмиссии во Львов объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.В начале прошлого года США внесли Дубинского в санкционные списки в связи с якобы вмешательством в американские выборы. После этого его исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петр порошенко, энтони блинкен, игорь конашенков, россия, тернопольская область, нато, верховная рада украины, александр дубинский, украина, великобритания, сша, львов
В Раде высмеяли переезд западных посольств во Львов
Депутат Рады Дубинский раскритиковал переезд посольств западных стран из Киева во Львов
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал
в своем Telegram-канале переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов.
Как заявил парламентарий, с учетом "неудержимого желания иностранных партнеров в лице посольств окопаться" во Львове, следует ограничить их влияние на украинскую внутреннюю политику Львовской областью.
"Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – прим. ред.), аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко и Мустафу Найема. – прим. ред.) в местные коммунальные предприятия", - отметил он.
Депутат пообещал внимательно следить за их "успехами". "Затем разрешим испробовать силы в сакральном Чорткове (город в Тернопольской области Украины. – прим. ред.)", - заключил Дубинский.
Ранее стало известно, что посольство Великобритании временно переезжает во Львов из украинской столицы. В четверг часть персонала своего посольства в этот город перевела Литва. Ранее о временном переносе своей дипмиссии во Львов объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В начале прошлого года США внесли Дубинского в санкционные списки в связи с якобы вмешательством в американские выборы. После этого его исключили из парламентской фракции "Слуга народа".