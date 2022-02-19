https://ria.ru/20220219/pereezd-1773718016.html

На Украине сделали Западу заманчивое предложение

В Раде высмеяли переезд западных посольств во Львов - РИА Новости, 19.02.2022

На Украине сделали Западу заманчивое предложение

Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в своем Telegram-канале переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T06:36

2022-02-19T06:36

2022-02-19T06:36

в мире

петр порошенко

энтони блинкен

игорь конашенков

россия

тернопольская область

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в своем Telegram-канале переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов.Как заявил парламентарий, с учетом "неудержимого желания иностранных партнеров в лице посольств окопаться" во Львове, следует ограничить их влияние на украинскую внутреннюю политику Львовской областью."Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – прим. ред.), аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко и Мустафу Найема. – прим. ред.) в местные коммунальные предприятия", - отметил он.Депутат пообещал внимательно следить за их "успехами". "Затем разрешим испробовать силы в сакральном Чорткове (город в Тернопольской области Украины. – прим. ред.)", - заключил Дубинский.Ранее стало известно, что посольство Великобритании временно переезжает во Львов из украинской столицы. В четверг часть персонала своего посольства в этот город перевела Литва. Ранее о временном переносе своей дипмиссии во Львов объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.В начале прошлого года США внесли Дубинского в санкционные списки в связи с якобы вмешательством в американские выборы. После этого его исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773154764.html

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Эмиль Калимуллин

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Эмиль Калимуллин

в мире, петр порошенко, энтони блинкен, игорь конашенков, россия, тернопольская область, нато, верховная рада украины, александр дубинский, украина, великобритания, сша, львов