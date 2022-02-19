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Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ
Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ - РИА Новости, 19.02.2022
Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ
Если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь "больше НАТО", сказал генсек альянса Йенс... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:28
2022-02-19T16:28
2022-02-19T16:28
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россия
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь "больше НАТО", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС."Нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности… НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но мы примем все необходимые меры, чтобы защитить всех членов... Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс", - сказал он.
https://ria.ru/20220219/serbiya-1773777207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, йенс столтенберг
Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ
Столтенберг: если цель России ослабить присутствие НАТО у границ, то альянс усилит его