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Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ
Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ - РИА Новости, 19.02.2022
Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ
Если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь "больше НАТО", сказал генсек альянса Йенс... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:28
2022-02-19T16:28
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь "больше НАТО", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС."Нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности… НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но мы примем все необходимые меры, чтобы защитить всех членов... Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс", - сказал он.
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг
16:28 19.02.2022
 
Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ

Столтенберг: если цель России ослабить присутствие НАТО у границ, то альянс усилит его

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь "больше НАТО", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.
"Нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности… НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но мы примем все необходимые меры, чтобы защитить всех членов... Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс", - сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:51
Народ Сербии никогда не захочет идти в НАТО, заявил Вучич
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреРоссияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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