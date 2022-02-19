https://ria.ru/20220219/lnr-1773800135.html

Источник: в ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования беженцев

Источник: в ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования беженцев - РИА Новости, 19.02.2022

Источник: в ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования беженцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике под мостом на пути следования автобусов с эвакуированными обнаружили взрывное устройство, рассказал РИА... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:24

2022-02-19T17:24

2022-02-19T20:19

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

краснодон

донецкая народная республика

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эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике под мостом на пути следования автобусов с эвакуированными обнаружили взрывное устройство, рассказал РИА Новости источник, приближенный к силовым структурам.По его словам, это произошло в районе подконтрольного ЛНР Краснодона. "Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно, там взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.Информация проверяется.Источник РИА Новости в правоохранительных органах, со своей стороны, уточнил, что по дороге следования беженцев нашли заминированный автомобиль."На путепроводе дороги Луганск — Краснодон, в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют техническое средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы", — добавил он.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, краснодон, донецкая народная республика, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию