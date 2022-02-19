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В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек
Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:53
2022-02-19T13:53
2022-02-19T14:53
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации."После опубликования приказа главы Луганской народной республики... прибыло около 3 тысяч человек (в течение двух часов)", - заявил Губанов журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, денис пушилин, леонид пасечник
13:53 19.02.2022 (обновлено: 14:53 19.02.2022)
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек
Военный комиссар ЛНР заявил, что в мобилизационные пункты прибыло около трех тысяч человек