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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/lnr-1773767893.html
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек
Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:53
2022-02-19T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
денис пушилин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации."После опубликования приказа главы Луганской народной республики... прибыло около 3 тысяч человек (в течение двух часов)", - заявил Губанов журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/dnr-1773767584.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, денис пушилин, леонид пасечник
13:53 19.02.2022 (обновлено: 14:53 19.02.2022)
 
В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек

Военный комиссар ЛНР заявил, что в мобилизационные пункты прибыло около трех тысяч человек

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации.
"После опубликования приказа главы Луганской народной республики... прибыло около 3 тысяч человек (в течение двух часов)", - заявил Губанов журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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