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В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек

В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР заявили, что в пункты мобилизации прибыло около трех тысяч человек

Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:53

2022-02-19T13:53

2022-02-19T14:53

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссар самопровозглашенной ЛНР Андрей Губанов заявил, что в мобилизационные пункты прибыли уже около 3 тысяч человек.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации."После опубликования приказа главы Луганской народной республики... прибыло около 3 тысяч человек (в течение двух часов)", - заявил Губанов журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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