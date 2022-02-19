https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773713245.html

Юрист объяснил, как возместить часть расходов на лечение COVID-19

Юрист объяснил, как возместить часть расходов на лечение COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2022

Юрист объяснил, как возместить часть расходов на лечение COVID-19

Россияне вправе вернуть часть средств, потраченных на оплату медицинских услуг, в том числе при лечении COVID-19, путем оформления налогового вычета. Как это... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T04:09

2022-02-19T04:09

2022-02-19T04:09

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне вправе вернуть часть средств, потраченных на оплату медицинских услуг, в том числе при лечении COVID-19, путем оформления налогового вычета. Как это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik юрист Виктор Андреев.По закону, расходы на диагностику, лабораторные исследования и различные медицинские процедуры можно вычесть из той суммы, которая облагается НДФЛ, напомнил он. Соответственно, если пациент оплачивал подобные услуги, пока болел COVID-19, он может подать заявление на оформление налогового вычета."Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное – наличие (у этой организации, – ред.) лицензии на осуществление медицинской деятельности", – уточнил Виктор Андреев.Затраты на восстановление после коронавирусной инфекции тоже можно частично вернуть, если оплаченные в период реабилитации процедуры относились к медицинским, продолжил он.Налоговый вычет можно распространить даже на те суммы, которые человек потратил при покупке лекарств, но здесь есть один нюанс, предупредил юрист."Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов", – отметил Андреев.Он объяснил, как оформить налоговый вычет по расходам на лечение. По словам юриста, для этого нужно предоставить документ об оплате медицинских услуг и справку из медицинской организации, а также заполнить налоговую декларацию."Это можно самостоятельно оформить через личный кабинет налогоплательщика в интернете, не надо никуда ходить. Предельная сумма (потраченная на медицинские услуги, – ред.) для получения налогового вычета – 120 тысяч рублей, вы сможете вернуть до 15600 рублей (13 процентов от потраченной суммы, – ред.). Но это не касается дорогостоящего лечения по отдельно утвержденному правительством списку, там предел вычета – до двух миллионов рублей", – добавил Виктор Андреев в интервью радио Sputnik.Подавать заявление на получение вычета можно в течение трех лет после уплаты налога, сказал он.

https://ria.ru/20220217/ogranicheniya-1773236398.html

https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595884.html

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса