https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773812329.html

МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину

МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022

МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину

МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину, в особенности Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:49

2022-02-19T18:49

2022-02-19T18:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину, в особенности Харьковскую, Луганскую и Донецкую области."Гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в качестве меры предосторожности настоятельно рекомендуется покинуть эти районы без промедления. Также рекомендуется всем гражданам Франции, чье пребывание на Украине не имеет веских оснований, покинуть страну", - говорится в коммюнике.Также МИД Франции призывает отложить все поездки на Украину.Отмечается, что рекомендации связаны с напряженностью, вызванной "сосредоточением российских войск у границ Украины и участившимися нарушениями режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке страны"."Рекомендуется проявлять повышенную бдительность и не посещать приграничные районы на севере и востоке страны", - сообщили в министерстве.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/memorandum-1773809316.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, мид франции‎, франция, украина