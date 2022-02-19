Саммит ЕС может быть созван очень скоро, заявили в Еврокомиссии
Еврокомиссия: саммит лидеров ЕС может быть созван в течение нескольких часов
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Саммит лидеров стран Евросоюза может быть созван в течение нескольких часов, если будет необходимо принять политическое решение по санкциям в отношении России из-за Украины, заявила глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.
"Европейский совет будет созван в течение (нескольких) часов, если будет необходимо принять политическое решение, если Россия ударяет или начинает войну против Украины. Подготовительная работа... идет уже много недель", - сказала она, комментируя подготовку ограничительных мер.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Екатерина Зайцева