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Саммит ЕС может быть созван очень скоро, заявили в Еврокомиссии
Саммит ЕС может быть созван очень скоро, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 19.02.2022
Саммит ЕС может быть созван очень скоро, заявили в Еврокомиссии
Саммит лидеров стран Евросоюза может быть созван в течение нескольких часов, если будет необходимо принять политическое решение по санкциям в отношении России... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:41
2022-02-19T13:41
в мире
европейский совет
еврокомиссия
евросоюз
россия
сша
санкции в отношении россии
игорь конашенков
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Саммит лидеров стран Евросоюза может быть созван в течение нескольких часов, если будет необходимо принять политическое решение по санкциям в отношении России из-за Украины, заявила глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС."Европейский совет будет созван в течение (нескольких) часов, если будет необходимо принять политическое решение, если Россия ударяет или начинает войну против Украины. Подготовительная работа... идет уже много недель", - сказала она, комментируя подготовку ограничительных мер.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации, напомнила глава ЕК. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала, отметила она.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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в мире, европейский совет, еврокомиссия, евросоюз, россия, сша, санкции в отношении россии, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, урсула фон дер ляйен
13:41 19.02.2022
 
Саммит ЕС может быть созван очень скоро, заявили в Еврокомиссии

Еврокомиссия: саммит лидеров ЕС может быть созван в течение нескольких часов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Саммит лидеров стран Евросоюза может быть созван в течение нескольких часов, если будет необходимо принять политическое решение по санкциям в отношении России из-за Украины, заявила глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.
"Европейский совет будет созван в течение (нескольких) часов, если будет необходимо принять политическое решение, если Россия ударяет или начинает войну против Украины. Подготовительная работа... идет уже много недель", - сказала она, комментируя подготовку ограничительных мер.
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации, напомнила глава ЕК. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала, отметила она.
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Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреЕвропейский советЕврокомиссияЕвросоюзРоссияСШАСанкции в отношении РоссииИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинУрсула фон дер Ляйен
 
 
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