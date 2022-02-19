Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики на территорию России
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале.
Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.
По словам Пушилина, украинская армия вскоре получит приказ начать наступление в регионе. "Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он. Пушилин добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.
С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс. Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.
Ход эвакуации
Эвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.
По его словам, организация эвакуации возложена на администрацию города, идет работа по сбору и учету лиц, которые захотели уехать в Россию. Количество людей, которые решат остаться Донецка, по его словам, будет зависеть от развития событий на линии соприкосновения в Донбассе.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в свою очередь сообщил, что эвакуация проходит организованно, без паники, в основном эвакуируют детей и женщин. "Мужчины остаются на страже нашей родины", - подчеркнул Кулемзин.
Как сообщали в пресс-службе МЧС России, рабочая группа ведомства во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.
Представитель МЧС ЛНР заявил на совещании с Чуприяном, что около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России.
Обострение в Донбассе
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин