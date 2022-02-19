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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773712810.html
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию - РИА Новости, 19.02.2022
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:30
2022-02-19T03:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
анна попова
родион мирошник
россия
сцкк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале.Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.По словам Пушилина, украинская армия вскоре получит приказ начать наступление в регионе. "Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он. Пушилин добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс. Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.Ход эвакуацииЭвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.По его словам, организация эвакуации возложена на администрацию города, идет работа по сбору и учету лиц, которые захотели уехать в Россию. Количество людей, которые решат остаться Донецка, по его словам, будет зависеть от развития событий на линии соприкосновения в Донбассе.Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в свою очередь сообщил, что эвакуация проходит организованно, без паники, в основном эвакуируют детей и женщин. "Мужчины остаются на страже нашей родины", - подчеркнул Кулемзин.Как сообщали в пресс-службе МЧС России, рабочая группа ведомства во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.Представитель МЧС ЛНР заявил на совещании с Чуприяном, что около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России.Обострение в ДонбассеПредставители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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Эмиль Калимуллин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Власти ДНР заявили об эвакуации местного населения в Россию
Власти ДНР обьявили о начале массового выезда населения в Россию. В первую очередь будут эвакуировать женщин и детей. Их разместят в Ростовской области, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, Зеленский отдаст приказ о наступлении в ближайшее время.
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в мире, владимир зеленский, анна попова, родион мирошник, россия, сцкк, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ситуация в днр и лнр, днр, лнр, денис пушилин, леонид пасечник, украина, ростовская область
03:30 19.02.2022
 
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию

Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики на территорию России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале.
Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
По словам Пушилина, украинская армия вскоре получит приказ начать наступление в регионе. "Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он. Пушилин добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.
С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс. Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.

Ход эвакуации

Эвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.
По его словам, организация эвакуации возложена на администрацию города, идет работа по сбору и учету лиц, которые захотели уехать в Россию. Количество людей, которые решат остаться Донецка, по его словам, будет зависеть от развития событий на линии соприкосновения в Донбассе.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в свою очередь сообщил, что эвакуация проходит организованно, без паники, в основном эвакуируют детей и женщин. "Мужчины остаются на страже нашей родины", - подчеркнул Кулемзин.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 23:53
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Как сообщали в пресс-службе МЧС России, рабочая группа ведомства во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.
Представитель МЧС ЛНР заявил на совещании с Чуприяном, что около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России.

Обострение в Донбассе

Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАнна ПоповаРодион МирошникРоссияСЦККВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЛНРДенис ПушилинЛеонид ПасечникУкраинаРостовская область
 
 
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