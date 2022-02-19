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Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию

Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию - РИА Новости, 19.02.2022

Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:30

2022-02-19T03:30

2022-02-19T03:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале.Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.По словам Пушилина, украинская армия вскоре получит приказ начать наступление в регионе. "Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он. Пушилин добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс. Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.Ход эвакуацииЭвакуация жителей Донецка в Россию проходит в нормальном режиме и без эксцессов, рассказал РИА Новости глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.По его словам, организация эвакуации возложена на администрацию города, идет работа по сбору и учету лиц, которые захотели уехать в Россию. Количество людей, которые решат остаться Донецка, по его словам, будет зависеть от развития событий на линии соприкосновения в Донбассе.Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в свою очередь сообщил, что эвакуация проходит организованно, без паники, в основном эвакуируют детей и женщин. "Мужчины остаются на страже нашей родины", - подчеркнул Кулемзин.Как сообщали в пресс-службе МЧС России, рабочая группа ведомства во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.Представитель МЧС ЛНР заявил на совещании с Чуприяном, что около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России.Обострение в ДонбассеПредставители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html

https://ria.ru/20220219/obstrely-1773710842.html

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Власти ДНР заявили об эвакуации местного населения в Россию Власти ДНР обьявили о начале массового выезда населения в Россию. В первую очередь будут эвакуировать женщин и детей. Их разместят в Ростовской области, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, Зеленский отдаст приказ о наступлении в ближайшее время. 2022-02-19T03:30 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

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