15:12 19.02.2022 (обновлено: 16:05 19.02.2022)
Джонсон заявил, что у России есть права на жизнь в мире и безопасности
Британский премьер Джонсон заявил, что у России есть права на жизнь в мире и безопасности
© AP Photo / Justin TallisПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. У России столько же прав жить в мире и в безопасности, сколько у других стран, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Каждая страна на этой конференции разделяет видение безопасности и процветания Европы с суверенными странами, которые сами решают свою судьбу и живут без страха и угроз. И это видение, естественно, распространяется и на Россию, страну, чье культурное наследие мы глубоко уважаем и чьи жертвы в борьбе с фашизмом неизмеримы. У России столько же прав жить в мире и безопасности, сколько у других. И мы никогда не должны упускать возможности подчеркивать, что России нечего боятся этого видения", - сказал Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.
Он выразил уверенность в том, что Россия ничего не выиграет от возможного "катастрофического" военного конфликта с Украиной, а лишь потеряет.
"Я вновь призываю Кремль к деэскалации, отводу войск и возобновлению диалога", - заявил Джонсон.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Дарья Буймова