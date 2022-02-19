https://ria.ru/20220219/dzhonson-1773780977.html

Джонсон заявил, что у России есть права на жизнь в мире и безопасности

Джонсон заявил, что у России есть права на жизнь в мире и безопасности - РИА Новости, 19.02.2022

Джонсон заявил, что у России есть права на жизнь в мире и безопасности

У России столько же прав жить в мире и в безопасности, сколько у других стран, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:12

2022-02-19T15:12

2022-02-19T16:05

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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. У России столько же прав жить в мире и в безопасности, сколько у других стран, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Каждая страна на этой конференции разделяет видение безопасности и процветания Европы с суверенными странами, которые сами решают свою судьбу и живут без страха и угроз. И это видение, естественно, распространяется и на Россию, страну, чье культурное наследие мы глубоко уважаем и чьи жертвы в борьбе с фашизмом неизмеримы. У России столько же прав жить в мире и безопасности, сколько у других. И мы никогда не должны упускать возможности подчеркивать, что России нечего боятся этого видения", - сказал Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.Он выразил уверенность в том, что Россия ничего не выиграет от возможного "катастрофического" военного конфликта с Украиной, а лишь потеряет."Я вновь призываю Кремль к деэскалации, отводу войск и возобновлению диалога", - заявил Джонсон.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220219/dialog-1773765716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, москва, киев, россия, нато, борис джонсон, великобритания