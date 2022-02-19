https://ria.ru/20220219/dzhonson-1773780354.html

НАТО не угрожает России, заявил Джонсон

НАТО не угрожает России, заявил Джонсон - РИА Новости, 19.02.2022

НАТО не угрожает России, заявил Джонсон

НАТО готова дать президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:08

2022-02-19T15:08

2022-02-19T15:47

в мире

борис джонсон

владимир путин

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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. НАТО готова дать президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы – иллюзия. Они – продукт хронического ошибочного представление Кремля о НАТО, который, предположительно, является угрожающим альянсом. Это не функции НАТО. НАТО – мирный и оборонительный альянс. И мы готовы работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается", - заявил Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.Он заявил, что страны НАТО могут сказать, что "до того, как Россия в 2014 году в первый раз вторглась на Украину, у НАТО не было нигде никаких постоянных войск восточнее Германии".По его словам, только в 2017 году войска НАТО были переброшены для обеспечения безопасности Польши и стран Балтии. Однако эти войска, численность которых менее 5000 человек, по словам Джонсона, не представляют значимой угрозы для России.Он добавил, что лишь в последнее время численность контингента НАТО в этих странах была увеличена, но численность также не может быть угрозой для России.

https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773785098.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, владимир путин, нато, россия, польша, балтия