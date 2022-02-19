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НАТО не угрожает России, заявил Джонсон
НАТО не угрожает России, заявил Джонсон - РИА Новости, 19.02.2022
НАТО не угрожает России, заявил Джонсон
НАТО готова дать президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:08
2022-02-19T15:47
в мире
борис джонсон
владимир путин
нато
россия
польша
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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. НАТО готова дать президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы – иллюзия. Они – продукт хронического ошибочного представление Кремля о НАТО, который, предположительно, является угрожающим альянсом. Это не функции НАТО. НАТО – мирный и оборонительный альянс. И мы готовы работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается", - заявил Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.Он заявил, что страны НАТО могут сказать, что "до того, как Россия в 2014 году в первый раз вторглась на Украину, у НАТО не было нигде никаких постоянных войск восточнее Германии".По его словам, только в 2017 году войска НАТО были переброшены для обеспечения безопасности Польши и стран Балтии. Однако эти войска, численность которых менее 5000 человек, по словам Джонсона, не представляют значимой угрозы для России.Он добавил, что лишь в последнее время численность контингента НАТО в этих странах была увеличена, но численность также не может быть угрозой для России.
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Екатерина Зайцева
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в мире, борис джонсон, владимир путин, нато, россия, польша, балтия
15:08 19.02.2022 (обновлено: 15:47 19.02.2022)
 
НАТО не угрожает России, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон: Запад готов гарантировать Путину, что НАТО не угрожает России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. НАТО готова дать президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы – иллюзия. Они – продукт хронического ошибочного представление Кремля о НАТО, который, предположительно, является угрожающим альянсом. Это не функции НАТО. НАТО – мирный и оборонительный альянс. И мы готовы работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается", - заявил Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:36
Джонсон заявил, что санкций против России может быть недостаточно
Он заявил, что страны НАТО могут сказать, что "до того, как Россия в 2014 году в первый раз вторглась на Украину, у НАТО не было нигде никаких постоянных войск восточнее Германии".
По его словам, только в 2017 году войска НАТО были переброшены для обеспечения безопасности Польши и стран Балтии. Однако эти войска, численность которых менее 5000 человек, по словам Джонсона, не представляют значимой угрозы для России.
Он добавил, что лишь в последнее время численность контингента НАТО в этих странах была увеличена, но численность также не может быть угрозой для России.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреБорис ДжонсонВладимир ПутинНАТОРоссияПольшаБалтия
 
 
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