https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса

"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса

"Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:50

2022-02-19T22:50

2022-02-19T23:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ростовская область

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773830424_0:444:2731:1980_1920x0_80_0_0_93a0c3f7fb4a670b29f8558d104dd87a.jpg

РОСТОВ- НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения обстановки. Оттуда же вывозят женщин, стариков и детей. О первых сутках самой масштабной с 2014-го эвакуации — в репортаже РИА Новости."Некуда бежать"Ближайший к Луганску КПП — "Изварино". Вечером в пятницу туда двинулась вереница автомобилей. Следом отправились автобусы — первые 55 человек выехали в 22:30.В Россию попали где-то через два часа — долго проверяли. Границу пересекали пешком, а дальше кому как повезет: кого-то забирали живущие в Ростовской области родственники, а кто-то брал такси до ближайшей гостиницы.Казалось, к трем ночи и без того небольшой поток иссякнет. Но люди шли — большинство с тележками, на которых огромные сумки. В основном пожилые женщины и дети."Ба! Ба! Куда мы идем?" — на вопрос пятилетней внучки жительница Луганска Марина ничего не отвечает. Позади — внучка постарше с собачкой."Автобус долго ехал до границы, мы измотаны", — признается она. На предложение подкинуть до Донецка (Ростовская область) отмахивается: "Сами как-нибудь, сейчас лишь бы заселиться".На это надеется и Людмила. Вещей у нее с собой почти нет: тащить нет сил, а помочь некому. Власти ЛНР запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55. "Подруга дочери позвонила из Первомайского, — рассказывает она. — Говорит, там два дня сильные обстрелы. Посоветовала уезжать, пока Луганск не накрыло".Для нее это не впервой: летом 2014-го эвакуировалась вместе с сотнями тысяч. Тогда беженцев размещали в палаточных лагерях возле границы. Но сейчас зима. "Дали бумажку с адресом, велели идти туда", — растерянно произносит женщина.Этих беженцев направили на спортивную базу. В городских гостиницах мест нет: номера забронировали в течение часа после объявления эвакуации."Квартиры посуточно тоже быстро разобрали — вплоть до Каменска-Шахтинского, в 30 километрах отсюда. И на турбазах не заселиться. Около часа ночи здесь собралась толпа — некоторые даже предлагали перекупить забронированные другими комнаты. В итоге я позвонила в МЧС, они забрали всех в пункты временного размещения", — объясняет администратор одного из отелей.Она встревожена не меньше беженцев — местные хорошо помнят панику в 2014-м, когда тысячи людей, спасаясь от войны, хлынули через границу, несмотря на ограждения из "колючки"."Не все восприняли всерьез"С рассветом к "Изварино" поехали автобусы, выделенные региональными властями. Беженцев распределяют по санаториям области."Пока не говорили, куда поселят. Но здесь, наверное, узнаем — вон там автобус стоит. Ну дальше будем думать... Сегодня ночью окраину Луганска обстреляли. Велели эвакуироваться. Но многие еще не понимают, посмеиваются", — вздыхает Светлана.Паспортный контроль она прошла довольно быстро — за ночь открыли все "окошки". Да и логистика в целом наладилась.Если ранним утром в субботу жителей Донбасса были готовы принять семь регионов, то к обеду — двадцать шесть. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) на 13 тысяч мест.Поток тем временем растет. К 11:00 в "Изварино" людно — местным бомбилам пришлось отгонять машины подальше. Впрочем, их услугами пользовались все реже: за автобусами тянулись колонны машин из разных регионов.Неиссякаемый потокВсю ночь на дороге из Донецка была огромная пробка: сотни автомобилей и автобусов после объявленной властями ДНР эвакуации устремились к КПП "Авило-Успенка"."Мы выехали в 20:30, а пересекли границу лишь утром. Потом — полтора-два часа до ПВР, а там еще какое-то время заполняли бумажки", — устало рассказывает дончанка Марина Евсеева.Вместе с дочкой ее поселили в санаторий у моря в Неклиновском районе. Это один из 13-ти муниципалитетов, принимающих беженцев. В экстренных службах сообщили, что регион готов разместить 900 тысяч человек.Людей вывозят прежде всего из районов ЛНР и ДНР, ближайших к линии фронта. Елена Волкова — из Макеевки, в 2014-м одной из первых записалась в ополчение. Теперь эвакуировалась."Ну а куда деваться с маленькими дочками, — говорит она. — В 17:00 жили спокойно, в 17:30 сообщили о выезде. Три часа на сборы".Заселились лишь через 12 часов — в санаторий "Красный десант" под Таганрогом."К обеду смогли всех устроить — удивительно быстро, — отмечает Елена. — Причем приняли, как мне сказали, не 200, а 263 человека. Места хватает, три раза в день кормят. Джакузи нет, правда, но это мы как-нибудь переживем".Смеется собственной шутке, но после вопроса о том, что дальше, меняется в лице: "Мы устали и растеряны". В Макеевке остались пожилые родители: не захотели, как в 2014-м, уезжать. "Говорят, нет сил. А я их упрашиваю, ведь часто прилетают снаряды".Сколько таких, не пожелавших покидать прифронтовую зону, точно не известно. Власти самопровозглашенных республик эвакуируют пенсионеров, женщин и детей — речь о сотнях тысяч. Беженцев с каждым часом все больше.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

россия

ростовская область

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Луганска Светлана Жительница Луганска Светлана 2022-02-19T22:50 true PT1M54S

Жительница Луганска Людмила жительница Луганска Людмила 2022-02-19T22:50 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ростовская область, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, донбасс