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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
"Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:50
2022-02-19T23:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ростовская область
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
донбасс
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РОСТОВ- НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения обстановки. Оттуда же вывозят женщин, стариков и детей. О первых сутках самой масштабной с 2014-го эвакуации — в репортаже РИА Новости."Некуда бежать"Ближайший к Луганску КПП — "Изварино". Вечером в пятницу туда двинулась вереница автомобилей. Следом отправились автобусы — первые 55 человек выехали в 22:30.В Россию попали где-то через два часа — долго проверяли. Границу пересекали пешком, а дальше кому как повезет: кого-то забирали живущие в Ростовской области родственники, а кто-то брал такси до ближайшей гостиницы.Казалось, к трем ночи и без того небольшой поток иссякнет. Но люди шли — большинство с тележками, на которых огромные сумки. В основном пожилые женщины и дети."Ба! Ба! Куда мы идем?" — на вопрос пятилетней внучки жительница Луганска Марина ничего не отвечает. Позади — внучка постарше с собачкой."Автобус долго ехал до границы, мы измотаны", — признается она. На предложение подкинуть до Донецка (Ростовская область) отмахивается: "Сами как-нибудь, сейчас лишь бы заселиться".На это надеется и Людмила. Вещей у нее с собой почти нет: тащить нет сил, а помочь некому. Власти ЛНР запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55. "Подруга дочери позвонила из Первомайского, — рассказывает она. — Говорит, там два дня сильные обстрелы. Посоветовала уезжать, пока Луганск не накрыло".Для нее это не впервой: летом 2014-го эвакуировалась вместе с сотнями тысяч. Тогда беженцев размещали в палаточных лагерях возле границы. Но сейчас зима. "Дали бумажку с адресом, велели идти туда", — растерянно произносит женщина.Этих беженцев направили на спортивную базу. В городских гостиницах мест нет: номера забронировали в течение часа после объявления эвакуации."Квартиры посуточно тоже быстро разобрали — вплоть до Каменска-Шахтинского, в 30 километрах отсюда. И на турбазах не заселиться. Около часа ночи здесь собралась толпа — некоторые даже предлагали перекупить забронированные другими комнаты. В итоге я позвонила в МЧС, они забрали всех в пункты временного размещения", — объясняет администратор одного из отелей.Она встревожена не меньше беженцев — местные хорошо помнят панику в 2014-м, когда тысячи людей, спасаясь от войны, хлынули через границу, несмотря на ограждения из "колючки"."Не все восприняли всерьез"С рассветом к "Изварино" поехали автобусы, выделенные региональными властями. Беженцев распределяют по санаториям области."Пока не говорили, куда поселят. Но здесь, наверное, узнаем — вон там автобус стоит. Ну дальше будем думать... Сегодня ночью окраину Луганска обстреляли. Велели эвакуироваться. Но многие еще не понимают, посмеиваются", — вздыхает Светлана.Паспортный контроль она прошла довольно быстро — за ночь открыли все "окошки". Да и логистика в целом наладилась.Если ранним утром в субботу жителей Донбасса были готовы принять семь регионов, то к обеду — двадцать шесть. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) на 13 тысяч мест.Поток тем временем растет. К 11:00 в "Изварино" людно — местным бомбилам пришлось отгонять машины подальше. Впрочем, их услугами пользовались все реже: за автобусами тянулись колонны машин из разных регионов.Неиссякаемый потокВсю ночь на дороге из Донецка была огромная пробка: сотни автомобилей и автобусов после объявленной властями ДНР эвакуации устремились к КПП "Авило-Успенка"."Мы выехали в 20:30, а пересекли границу лишь утром. Потом — полтора-два часа до ПВР, а там еще какое-то время заполняли бумажки", — устало рассказывает дончанка Марина Евсеева.Вместе с дочкой ее поселили в санаторий у моря в Неклиновском районе. Это один из 13-ти муниципалитетов, принимающих беженцев. В экстренных службах сообщили, что регион готов разместить 900 тысяч человек.Людей вывозят прежде всего из районов ЛНР и ДНР, ближайших к линии фронта. Елена Волкова — из Макеевки, в 2014-м одной из первых записалась в ополчение. Теперь эвакуировалась."Ну а куда деваться с маленькими дочками, — говорит она. — В 17:00 жили спокойно, в 17:30 сообщили о выезде. Три часа на сборы".Заселились лишь через 12 часов — в санаторий "Красный десант" под Таганрогом."К обеду смогли всех устроить — удивительно быстро, — отмечает Елена. — Причем приняли, как мне сказали, не 200, а 263 человека. Места хватает, три раза в день кормят. Джакузи нет, правда, но это мы как-нибудь переживем".Смеется собственной шутке, но после вопроса о том, что дальше, меняется в лице: "Мы устали и растеряны". В Макеевке остались пожилые родители: не захотели, как в 2014-м, уезжать. "Говорят, нет сил. А я их упрашиваю, ведь часто прилетают снаряды".Сколько таких, не пожелавших покидать прифронтовую зону, точно не известно. Власти самопровозглашенных республик эвакуируют пенсионеров, женщин и детей — речь о сотнях тысяч. Беженцев с каждым часом все больше.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жительница Луганска Светлана
Жительница Луганска Светлана
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Жительница Луганска Людмила
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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в мире, россия, ростовская область, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:50 19.02.2022 (обновлено: 23:53 19.02.2022)
 

"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса

© РИА НовостиОбстановка на КПП "Изварино". 19 февраля 2022
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости
Обстановка на КПП "Изварино". 19 февраля 2022
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РОСТОВ- НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения обстановки. Оттуда же вывозят женщин, стариков и детей. О первых сутках самой масштабной с 2014-го эвакуации — в репортаже РИА Новости.

"Некуда бежать"

Ближайший к Луганску КПП — "Изварино". Вечером в пятницу туда двинулась вереница автомобилей. Следом отправились автобусы — первые 55 человек выехали в 22:30.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
В Россию попали где-то через два часа — долго проверяли. Границу пересекали пешком, а дальше кому как повезет: кого-то забирали живущие в Ростовской области родственники, а кто-то брал такси до ближайшей гостиницы.
Казалось, к трем ночи и без того небольшой поток иссякнет. Но люди шли — большинство с тележками, на которых огромные сумки. В основном пожилые женщины и дети.
"Ба! Ба! Куда мы идем?" — на вопрос пятилетней внучки жительница Луганска Марина ничего не отвечает. Позади — внучка постарше с собачкой.
"Автобус долго ехал до границы, мы измотаны", — признается она. На предложение подкинуть до Донецка (Ростовская область) отмахивается: "Сами как-нибудь, сейчас лишь бы заселиться".
На это надеется и Людмила. Вещей у нее с собой почти нет: тащить нет сил, а помочь некому. Власти ЛНР запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55. "Подруга дочери позвонила из Первомайского, — рассказывает она. — Говорит, там два дня сильные обстрелы. Посоветовала уезжать, пока Луганск не накрыло".
Для нее это не впервой: летом 2014-го эвакуировалась вместе с сотнями тысяч. Тогда беженцев размещали в палаточных лагерях возле границы. Но сейчас зима. "Дали бумажку с адресом, велели идти туда", — растерянно произносит женщина.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Этих беженцев направили на спортивную базу. В городских гостиницах мест нет: номера забронировали в течение часа после объявления эвакуации.
"Квартиры посуточно тоже быстро разобрали — вплоть до Каменска-Шахтинского, в 30 километрах отсюда. И на турбазах не заселиться. Около часа ночи здесь собралась толпа — некоторые даже предлагали перекупить забронированные другими комнаты. В итоге я позвонила в МЧС, они забрали всех в пункты временного размещения", — объясняет администратор одного из отелей.
Она встревожена не меньше беженцев — местные хорошо помнят панику в 2014-м, когда тысячи людей, спасаясь от войны, хлынули через границу, несмотря на ограждения из "колючки".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области

"Не все восприняли всерьез"

С рассветом к "Изварино" поехали автобусы, выделенные региональными властями. Беженцев распределяют по санаториям области.
"Пока не говорили, куда поселят. Но здесь, наверное, узнаем — вон там автобус стоит. Ну дальше будем думать... Сегодня ночью окраину Луганска обстреляли. Велели эвакуироваться. Но многие еще не понимают, посмеиваются", — вздыхает Светлана.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Паспортный контроль она прошла довольно быстро — за ночь открыли все "окошки". Да и логистика в целом наладилась.
Если ранним утром в субботу жителей Донбасса были готовы принять семь регионов, то к обеду — двадцать шесть. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) на 13 тысяч мест.
Поток тем временем растет. К 11:00 в "Изварино" людно — местным бомбилам пришлось отгонять машины подальше. Впрочем, их услугами пользовались все реже: за автобусами тянулись колонны машин из разных регионов.

Неиссякаемый поток

Всю ночь на дороге из Донецка была огромная пробка: сотни автомобилей и автобусов после объявленной властями ДНР эвакуации устремились к КПП "Авило-Успенка".
"Мы выехали в 20:30, а пересекли границу лишь утром. Потом — полтора-два часа до ПВР, а там еще какое-то время заполняли бумажки", — устало рассказывает дончанка Марина Евсеева.
Вместе с дочкой ее поселили в санаторий у моря в Неклиновском районе. Это один из 13-ти муниципалитетов, принимающих беженцев. В экстренных службах сообщили, что регион готов разместить 900 тысяч человек.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан из ДНР и ЛНР
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР
Людей вывозят прежде всего из районов ЛНР и ДНР, ближайших к линии фронта. Елена Волкова — из Макеевки, в 2014-м одной из первых записалась в ополчение. Теперь эвакуировалась.
"Ну а куда деваться с маленькими дочками, — говорит она. — В 17:00 жили спокойно, в 17:30 сообщили о выезде. Три часа на сборы".
Заселились лишь через 12 часов — в санаторий "Красный десант" под Таганрогом.
"К обеду смогли всех устроить — удивительно быстро, — отмечает Елена. — Причем приняли, как мне сказали, не 200, а 263 человека. Места хватает, три раза в день кормят. Джакузи нет, правда, но это мы как-нибудь переживем".
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Смеется собственной шутке, но после вопроса о том, что дальше, меняется в лице: "Мы устали и растеряны".
В Макеевке остались пожилые родители: не захотели, как в 2014-м, уезжать. "Говорят, нет сил. А я их упрашиваю, ведь часто прилетают снаряды".
Сколько таких, не пожелавших покидать прифронтовую зону, точно не известно. Власти самопровозглашенных республик эвакуируют пенсионеров, женщин и детей — речь о сотнях тысяч. Беженцев с каждым часом все больше.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

Поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанк

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Жители Донецка заходят на участок оповещения в Администрации Киевского района во время массовой эвакуации на территорию России в Ростовскую область
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Сергей Батурин

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Илья Питалев

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

Сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРостовская областьУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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