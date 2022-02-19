"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса

РОСТОВ- НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения обстановки. Оттуда же вывозят женщин, стариков и детей. О первых сутках самой масштабной с 2014-го эвакуации — в репортаже РИА Новости."Некуда бежать"Ближайший к Луганску КПП — "Изварино". Вечером в пятницу туда двинулась вереница автомобилей. Следом отправились автобусы — первые 55 человек выехали в 22:30.В Россию попали где-то через два часа — долго проверяли. Границу пересекали пешком, а дальше кому как повезет: кого-то забирали живущие в Ростовской области родственники, а кто-то брал такси до ближайшей гостиницы.Казалось, к трем ночи и без того небольшой поток иссякнет. Но люди шли — большинство с тележками, на которых огромные сумки. В основном пожилые женщины и дети."Ба! Ба! Куда мы идем?" — на вопрос пятилетней внучки жительница Луганска Марина ничего не отвечает. Позади — внучка постарше с собачкой."Автобус долго ехал до границы, мы измотаны", — признается она. На предложение подкинуть до Донецка (Ростовская область) отмахивается: "Сами как-нибудь, сейчас лишь бы заселиться".На это надеется и Людмила. Вещей у нее с собой почти нет: тащить нет сил, а помочь некому. Власти ЛНР запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55. "Подруга дочери позвонила из Первомайского, — рассказывает она. — Говорит, там два дня сильные обстрелы. Посоветовала уезжать, пока Луганск не накрыло".Для нее это не впервой: летом 2014-го эвакуировалась вместе с сотнями тысяч. Тогда беженцев размещали в палаточных лагерях возле границы. Но сейчас зима. "Дали бумажку с адресом, велели идти туда", — растерянно произносит женщина.Этих беженцев направили на спортивную базу. В городских гостиницах мест нет: номера забронировали в течение часа после объявления эвакуации."Квартиры посуточно тоже быстро разобрали — вплоть до Каменска-Шахтинского, в 30 километрах отсюда. И на турбазах не заселиться. Около часа ночи здесь собралась толпа — некоторые даже предлагали перекупить забронированные другими комнаты. В итоге я позвонила в МЧС, они забрали всех в пункты временного размещения", — объясняет администратор одного из отелей.Она встревожена не меньше беженцев — местные хорошо помнят панику в 2014-м, когда тысячи людей, спасаясь от войны, хлынули через границу, несмотря на ограждения из "колючки"."Не все восприняли всерьез"С рассветом к "Изварино" поехали автобусы, выделенные региональными властями. Беженцев распределяют по санаториям области."Пока не говорили, куда поселят. Но здесь, наверное, узнаем — вон там автобус стоит. Ну дальше будем думать... Сегодня ночью окраину Луганска обстреляли. Велели эвакуироваться. Но многие еще не понимают, посмеиваются", — вздыхает Светлана.Паспортный контроль она прошла довольно быстро — за ночь открыли все "окошки". Да и логистика в целом наладилась.Если ранним утром в субботу жителей Донбасса были готовы принять семь регионов, то к обеду — двадцать шесть. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) на 13 тысяч мест.Поток тем временем растет. К 11:00 в "Изварино" людно — местным бомбилам пришлось отгонять машины подальше. Впрочем, их услугами пользовались все реже: за автобусами тянулись колонны машин из разных регионов.Неиссякаемый потокВсю ночь на дороге из Донецка была огромная пробка: сотни автомобилей и автобусов после объявленной властями ДНР эвакуации устремились к КПП "Авило-Успенка"."Мы выехали в 20:30, а пересекли границу лишь утром. Потом — полтора-два часа до ПВР, а там еще какое-то время заполняли бумажки", — устало рассказывает дончанка Марина Евсеева.Вместе с дочкой ее поселили в санаторий у моря в Неклиновском районе. Это один из 13-ти муниципалитетов, принимающих беженцев. В экстренных службах сообщили, что регион готов разместить 900 тысяч человек.Людей вывозят прежде всего из районов ЛНР и ДНР, ближайших к линии фронта. Елена Волкова — из Макеевки, в 2014-м одной из первых записалась в ополчение. Теперь эвакуировалась."Ну а куда деваться с маленькими дочками, — говорит она. — В 17:00 жили спокойно, в 17:30 сообщили о выезде. Три часа на сборы".Заселились лишь через 12 часов — в санаторий "Красный десант" под Таганрогом."К обеду смогли всех устроить — удивительно быстро, — отмечает Елена. — Причем приняли, как мне сказали, не 200, а 263 человека. Места хватает, три раза в день кормят. Джакузи нет, правда, но это мы как-нибудь переживем".Смеется собственной шутке, но после вопроса о том, что дальше, меняется в лице: "Мы устали и растеряны". В Макеевке остались пожилые родители: не захотели, как в 2014-м, уезжать. "Говорят, нет сил. А я их упрашиваю, ведь часто прилетают снаряды".Сколько таких, не пожелавших покидать прифронтовую зону, точно не известно. Власти самопровозглашенных республик эвакуируют пенсионеров, женщин и детей — речь о сотнях тысяч. Беженцев с каждым часом все больше.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
РОСТОВ- НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Разворачивайся давай!" — сотрудник ДПС на российской границе уже охрип кричать дальнобойщикам. Выезд из России в сторону ДНР и ЛНР закрыли из-за обострения обстановки. Оттуда же вывозят женщин, стариков и детей. О первых сутках самой масштабной с 2014-го эвакуации — в репортаже РИА Новости.
"Некуда бежать"
Ближайший к Луганску КПП — "Изварино". Вечером в пятницу туда двинулась вереница автомобилей. Следом отправились автобусы — первые 55 человек выехали в 22:30.
В Россию попали где-то через два часа — долго проверяли. Границу пересекали пешком, а дальше кому как повезет: кого-то забирали живущие в Ростовской области родственники, а кто-то брал такси до ближайшей гостиницы.
Казалось, к трем ночи и без того небольшой поток иссякнет. Но люди шли — большинство с тележками, на которых огромные сумки. В основном пожилые женщины и дети.
"Ба! Ба! Куда мы идем?" — на вопрос пятилетней внучки жительница Луганска Марина ничего не отвечает. Позади — внучка постарше с собачкой.
"Автобус долго ехал до границы, мы измотаны", — признается она. На предложение подкинуть до Донецка (Ростовская область) отмахивается: "Сами как-нибудь, сейчас лишь бы заселиться".
На это надеется и Людмила. Вещей у нее с собой почти нет: тащить нет сил, а помочь некому. Власти ЛНР запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55. "Подруга дочери позвонила из Первомайского, — рассказывает она. — Говорит, там два дня сильные обстрелы. Посоветовала уезжать, пока Луганск не накрыло".
Для нее это не впервой: летом 2014-го эвакуировалась вместе с сотнями тысяч. Тогда беженцев размещали в палаточных лагерях возле границы. Но сейчас зима. "Дали бумажку с адресом, велели идти туда", — растерянно произносит женщина.
Этих беженцев направили на спортивную базу. В городских гостиницах мест нет: номера забронировали в течение часа после объявления эвакуации.
"Квартиры посуточно тоже быстро разобрали — вплоть до Каменска-Шахтинского, в 30 километрах отсюда. И на турбазах не заселиться. Около часа ночи здесь собралась толпа — некоторые даже предлагали перекупить забронированные другими комнаты. В итоге я позвонила в МЧС, они забрали всех в пункты временного размещения", — объясняет администратор одного из отелей.
Она встревожена не меньше беженцев — местные хорошо помнят панику в 2014-м, когда тысячи людей, спасаясь от войны, хлынули через границу, несмотря на ограждения из "колючки".
С рассветом к "Изварино" поехали автобусы, выделенные региональными властями. Беженцев распределяют по санаториям области.
"Пока не говорили, куда поселят. Но здесь, наверное, узнаем — вон там автобус стоит. Ну дальше будем думать... Сегодня ночью окраину Луганска обстреляли. Велели эвакуироваться. Но многие еще не понимают, посмеиваются", — вздыхает Светлана.
Паспортный контроль она прошла довольно быстро — за ночь открыли все "окошки". Да и логистика в целом наладилась.
Если ранним утром в субботу жителей Донбасса были готовы принять семь регионов, то к обеду — двадцать шесть. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) на 13 тысяч мест.
Поток тем временем растет. К 11:00 в "Изварино" людно — местным бомбилам пришлось отгонять машины подальше. Впрочем, их услугами пользовались все реже: за автобусами тянулись колонны машин из разных регионов.
Неиссякаемый поток
Всю ночь на дороге из Донецка была огромная пробка: сотни автомобилей и автобусов после объявленной властями ДНР эвакуации устремились к КПП "Авило-Успенка".
"Мы выехали в 20:30, а пересекли границу лишь утром. Потом — полтора-два часа до ПВР, а там еще какое-то время заполняли бумажки", — устало рассказывает дончанка Марина Евсеева.
Вместе с дочкой ее поселили в санаторий у моря в Неклиновском районе. Это один из 13-ти муниципалитетов, принимающих беженцев. В экстренных службах сообщили, что регион готов разместить 900 тысяч человек.
Людей вывозят прежде всего из районов ЛНР и ДНР, ближайших к линии фронта. Елена Волкова — из Макеевки, в 2014-м одной из первых записалась в ополчение. Теперь эвакуировалась.
"Ну а куда деваться с маленькими дочками, — говорит она. — В 17:00 жили спокойно, в 17:30 сообщили о выезде. Три часа на сборы".
Заселились лишь через 12 часов — в санаторий "Красный десант" под Таганрогом.
"К обеду смогли всех устроить — удивительно быстро, — отмечает Елена. — Причем приняли, как мне сказали, не 200, а 263 человека. Места хватает, три раза в день кормят. Джакузи нет, правда, но это мы как-нибудь переживем".
Смеется собственной шутке, но после вопроса о том, что дальше, меняется в лице: "Мы устали и растеряны".
В Макеевке остались пожилые родители: не захотели, как в 2014-м, уезжать. "Говорят, нет сил. А я их упрашиваю, ведь часто прилетают снаряды".
Сколько таких, не пожелавших покидать прифронтовую зону, точно не известно. Власти самопровозглашенных республик эвакуируют пенсионеров, женщин и детей — речь о сотнях тысяч. Беженцев с каждым часом все больше.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
12 из 12
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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