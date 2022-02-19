https://ria.ru/20220219/donbass-1773809551.html

Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс

Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022

Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс

Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:29

2022-02-19T18:29

2022-02-19T19:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

торез

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

киев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу, сообщил Первый канал."Антон Мацанюк подтвердил - Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", - заявили в эфире канала."Также он (куратор Мацанюка - ред.) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтёрск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", - рассказал Мацанюк в эфире Первого канала.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773808812.html

торез

донецк (донецкая область)

киев

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Дарья Буймова

в мире, торез, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, киев