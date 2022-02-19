https://ria.ru/20220219/donbass-1773809551.html
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:29
2022-02-19T18:29
2022-02-19T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
торез
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
киев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу, сообщил Первый канал."Антон Мацанюк подтвердил - Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", - заявили в эфире канала."Также он (куратор Мацанюка - ред.) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтёрск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", - рассказал Мацанюк в эфире Первого канала.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/donbass-1773808812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торез, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, киев
18:29 19.02.2022 (обновлено: 19:05 19.02.2022)
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс