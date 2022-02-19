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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773809551.html
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:29
2022-02-19T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
торез
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
киев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу, сообщил Первый канал."Антон Мацанюк подтвердил - Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", - заявили в эфире канала."Также он (куратор Мацанюка - ред.) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтёрск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", - рассказал Мацанюк в эфире Первого канала.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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торез
донецк (донецкая область)
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Дарья Буймова
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в мире, торез, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, киев
18:29 19.02.2022 (обновлено: 19:05 19.02.2022)
 
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс

Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу, сообщил Первый канал.
"Антон Мацанюк подтвердил - Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", - заявили в эфире канала.
"Также он (куратор Мацанюка - ред.) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтёрск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", - рассказал Мацанюк в эфире Первого канала.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТорезДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНРКиев
 
 
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