https://ria.ru/20220219/donbass-1773806742.html

Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса

Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса

В ДНР поймали украинского агента, который рассказал о планах ВСУ по силовому захвату Донбасса, сообщил Первый канал. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:08

2022-02-19T18:08

2022-02-19T20:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918317_0:1:3023:1701_1920x0_80_0_0_f335789d68e243ff9ad7c68433a15fa0.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В ДНР поймали украинского агента, который рассказал о планах ВСУ по силовому захвату Донбасса, сообщил Первый канал.Мужчину зовут Антон Мацанюк, он работал в таможенном управлении самопровозглашенной ДНР, а до этого — в отделе наружного наблюдения республиканской милиции. Оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали его 17 февраля в съемной квартире в Донецке.По информации канала, куратор посоветовал агенту уехать в Шахтерск или Торез, которые находятся ближе к границе. Мужчину также подозревают к причастности к подрыву автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Уточняется, что Мацанюк сообщал украинской разведке о его перемещениях.Кроме того, агент раскрыл схему провоза украинскими силовиками оружия и взрывчатки в Донбасс."Они (кураторы. — Прим. ред.) говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatsApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать", — сообщил он.Самодельные бомбы планировалось устанавливать на важных объектах, для совершения терактов Мацанюк завербовал ряд людей.Кроме того, со ссылкой на своего куратора Мацанюк рассказал о незаконном проникновении украинских диверсантов на территорию Белоруссии для разведки района совместных с Россией учений "Союзная решимость".Обострение в ДонбассеНа этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773779878.html

https://ria.ru/20220219/obstrel-1773802417.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс