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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773806742.html
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
В ДНР поймали украинского агента, который рассказал о планах ВСУ по силовому захвату Донбасса, сообщил Первый канал. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:08
2022-02-19T20:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В ДНР поймали украинского агента, который рассказал о планах ВСУ по силовому захвату Донбасса, сообщил Первый канал.Мужчину зовут Антон Мацанюк, он работал в таможенном управлении самопровозглашенной ДНР, а до этого — в отделе наружного наблюдения республиканской милиции. Оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали его 17 февраля в съемной квартире в Донецке.По информации канала, куратор посоветовал агенту уехать в Шахтерск или Торез, которые находятся ближе к границе. Мужчину также подозревают к причастности к подрыву автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Уточняется, что Мацанюк сообщал украинской разведке о его перемещениях.Кроме того, агент раскрыл схему провоза украинскими силовиками оружия и взрывчатки в Донбасс."Они (кураторы. — Прим. ред.) говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatsApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать", — сообщил он.Самодельные бомбы планировалось устанавливать на важных объектах, для совершения терактов Мацанюк завербовал ряд людей.Кроме того, со ссылкой на своего куратора Мацанюк рассказал о незаконном проникновении украинских диверсантов на территорию Белоруссии для разведки района совместных с Россией учений "Союзная решимость".Обострение в ДонбассеНа этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773779878.html
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
18:08 19.02.2022 (обновлено: 20:08 19.02.2022)
 
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса

В ДНР задержали украинского агента Мацанюка, причастного к подрыву машины Синенкова

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В ДНР поймали украинского агента, который рассказал о планах ВСУ по силовому захвату Донбасса, сообщил Первый канал.
Мужчину зовут Антон Мацанюк, он работал в таможенном управлении самопровозглашенной ДНР, а до этого — в отделе наружного наблюдения республиканской милиции. Оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали его 17 февраля в съемной квартире в Донецке.
По информации канала, куратор посоветовал агенту уехать в Шахтерск или Торез, которые находятся ближе к границе.
"Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", — рассказал сам Мацанюк.
Мужчину также подозревают к причастности к подрыву автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Уточняется, что Мацанюк сообщал украинской разведке о его перемещениях.
Кроме того, агент раскрыл схему провоза украинскими силовиками оружия и взрывчатки в Донбасс.
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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"Они (кураторы. — Прим. ред.) говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatsApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать", — сообщил он.
Самодельные бомбы планировалось устанавливать на важных объектах, для совершения терактов Мацанюк завербовал ряд людей.
"При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР — это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей", — привел Первый канал слова задержанного.
Кроме того, со ссылкой на своего куратора Мацанюк рассказал о незаконном проникновении украинских диверсантов на территорию Белоруссии для разведки района совместных с Россией учений "Союзная решимость".

Обострение в Донбассе

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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