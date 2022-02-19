https://ria.ru/20220219/donbass-1773791980.html

В МИД резко ответили на слова Шольца по Донбассу

В МИД резко ответили на слова Шольца по Донбассу - РИА Новости, 19.02.2022

В МИД резко ответили на слова Шольца по Донбассу

В Российском МИД отреагировали на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который поставил под сомнение высказывание Владимира Путина о геноциде в Донбассе. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:29

2022-02-19T16:29

2022-02-19T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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германия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Российском МИД отреагировали на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который поставил под сомнение высказывание Владимира Путина о геноциде в Донбассе.Российский лидер 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем заявил, что считает происходящее на юго-востоке Украины геноцидом. Позднее канцлер ФРГ в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что это "нелепо". Он выступал на английском языке и использовал слово ridiculous, которое можно перевести как "нелепый", "смехотворный". Комментируя высказывание Шольца, в российском МИД заявили, что "не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида".Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали еще около 44 тысяч.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/genotsid-1773783778.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, германия